التجمع برئاسة سامي أبو شحادة يقرر الاستئناف ضد قرار شطبه من خوض الانتخابات للكنيست

من المقرر أن تنظر المحكمة من خلال تركيبة مؤلفة من تسعة قضاة أو أكثر في طلب الاستئناف

قدم مركز عدالة القانوني للمحكمة العليا استئنافًا بالنيابة عن حزب التجمع الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 25 إلغاء ترشحه للكنيست. وادعى الحزب في استئنافه أن طلب الشطب لا يشير إلى أن نشاط الحزب يؤسس حجة لشطبه.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة من خلال تركيبة مؤلفة من تسعة قضاة أو أكثر في طلب الاستئناف، على أن ينشر القرار حتى التاسع من تشرين الأول/ اكتوبر.

وقررت مؤخرا لجنة الانتخابات المركزية شطب حزب التجمع ومنعه من خوض انتخابات الكنيست الـ 25 في الأول من تشرين الثاني /نوفمبر تحت ذريعة معاداة ورفض الدولة اليهودية بعد تقديم أحزاب يهودية طلب الشطب فيما رفضت اللجنة شطب القائمة العربية الموحدة.

ونفى أبو شحادة إمكانية انسحاب التجمع من خوض انتخابات الكنيست مؤكدا "أن استطلاعات الرأي لم تنصف التجمع في أي انتخابات برلمانية وأن الاستطلاع الأنسب هو نتائج الانتخابات التي جرت عام 2013 وحصول التجمع على 3 مقاعد في انتخابات خاضها بقائمة مستقلة".

واتهم أبو شحادة رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة ورئيس القائمة الموحدة د. منصور عباس بأنهم "السبب الرئيس لضعف القائمة المشتركة التي تأسست عام 2015 ما أدى إلى تراجع نسبة التصويت عند المواطنين العرب في إسرائيل لخيبة أملهم من أداء القائمة خلال السنوات الأخيرة" .

يذكر أن الخلافات بين مكونات القائمة المشتركة، أدت الى تحالف "الجبهة الديمقراطية"، و"الحركة العربية للتغيير"، بقائمة مشتركة، وكلٌّ من "التجمع الوطني الديمقراطي"، و"القائمة العربية الموحدة"، المشاركة في الائتلاف الحكومي، بلائحتين منفردتين.