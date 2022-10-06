الانتخابات الإسرائيلية: محكمة العدل العليا تصدر قرارها في الالتماس ضد شطب التجمع يوم الأحد الوشيك

بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع بحجة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية،

عقدت محكمة العدل العليا في القدس، اليوم الخميس، جلسةً للنظرِ في طلبِ لجنةِ الانتخابات المركزيّة بشطب قائمة التجمع الديمقراطي ومنع الحزب من خوض إنتخابات الكنيست القادمة في جلسة خاصة بتركيبة 9 قضاة في الالتماس بعد أن منعت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية التجمع من خوض الانتخابات، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع بحجة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

وقال مدير مركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانونيا يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وانتقدت رئيسة المحكمة العليا، أستير حيوت، وعدد من القضاة طاقم الدفاع عن الأطراف المطالبة بشطب التجمع، مشيرين إلى أن "طلب الشطب الذي قُدّم ضد التجمع هو سطحي ولا يحمل أيّ أدلة جوهرية ولا جديد فيه وهو سياسي وغير قانوني". وأعرب مكتب المستشارة القضائية للحكومة عن موقفه الرافض لطلب الشطب لأنه لم يقدم أدلة.

وفي وقت سابق نشر حزب التجمع بيانًا قال فيه إن "قرار الشطب قرار عنصري سياسي، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله الحزب، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية ضد العرب في البلاد وتحدي التفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس".

يذكر ان حزب التجمع سيخوض انتخابات الكنيست لوحدة للمرة الأولى منذ عام 2013، وهذا بعد انشقاقه عن القائمة المشتركة وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة لن يعبر حزب التجمع نسبة الحسم وهذا بسبب تراجع قوته في الشارع العربي اذ يحصل بحسب الإستطلاعات على 1.1 مقاعد فقط.