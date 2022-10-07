الإنتخابات الإسرائيلية: كتلة نتنياهو تزداد قوة وتصل إلى 61، وشاكيد تقترب من نسبة الحسم

استطلاع رأي: نتنياهو سيشكل الحكومة القادمة، تصل كتلته الى 61 مقعد ويرتفع حزبه بمقعد واحد

اظهر اسطلاع رأي اجرته صحيفة معاريف انه لو أجريت انتخابات الكنيست الـ25 اليوم (الجمعة)، لكانت كتلة الأحزاب المؤيدة لبنيامين نتنياهو قد فازت بـ 61 مقعدًا. هذه زيادة بمقعدين مقارنة بالاستطلاع الأخير، وذلك بفضل إضافة مقعد واحد لليكود وآخر لحزب الصهيونية الدينية.

يُظهر تحليل البيانات أن المقعدين أضيفا بشكل أساسي إلى زيادة الثقة في التصويت والاستعداد للتصويت لكتلة نتنياهو، إلى جانب انخفاض مماثل لنسبة التصويت للأحزاب العربية. من ناحية أخرى، ضعف حزب يش عتيد إلى 23 مقعد، كما هو الحال مع معسكر الدولة الذي انخفض إلى 12 مقعد، إلى جانب ذلك، ارتفع حزب البيت اليهودي وفقًا للاستطلاع إلى 2.4٪ مقارنة بـ 1.9٪ في الاستطلاع السابق. كما وضعف حزب التجمع قليلاً ووصل الى نسبة 1.2٪.

أجرى الاستطلاع لصالح صحيفة "معاريف" من قبل معهد "بانل بوليتكس". وشارك 705 من أعضاء فريق Panel4All، وتم إجراء الاستطلاع على عينة تمثيلية للسكان البالغين في دولة إسرائيل الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، من اليهود والعرب. تم إجراء الاستطلاع أمس، وأقصى خطأ في أخذ العينات في هذا الاستطلاع هو 3.7٪.