رئيس الوزراء لابيد يعمل على تشجيع المجتمع العربي للتصويت في الإنتخابات القادمة

لابيد: إذا كنت لا تريد ان تصوت لحزب "يش عتيد - صوّت للأحزاب العربية أو الأحزاب المشاركة في كتلة لابيد

بحسب جميع استطلاعات الرأي، فإن نسبة التصويت في المجتمع العربي في الانتخابات المقبلة ستكون منخفضة للغاية، وليس من المتوقع أن تتضرر من ذلك فقط الأحزاب العربية - كما يدرك رئيس الوزراء يائير لابيد أن هذا قد يعرضه للخطر هو الكتلة الداعمة له بأكملها.

وكما ورد الليلة الماضية (الجمعة) في نشرة الأخبار المسائية في كان 11، فإن أعضاء الكنيست من يش عتيد والمبعوثين نيابة عن لابيد قد عقدوا العديد من الحلقات البيتية في المجتمع العربي في الأسابيع الأخيرة، مع التركيز على البلدات في شمالي البلاد. في محاولة لزيادة نسبة التصويت. الرسالة التي يريد ايصالها لابيد: إذا كنت لا تريد ان تصوت لحزب "يش عتيد - صوّت للأحزاب العربية أو الأحزاب المشاركة في كتلة التغيير.

يحاول أعضاء يش عتيد إقناع الناخبين العرب بأن حكومة التغيير قد فعلت للمجتمع العربي في عام ونصف العام ما لم يفعله نتنياهو طوال سنواته كرئيس للوزراء. ويحذرون بأنه "اذا لم يخرج المواطن العربي للتصويت، فسيشكل عضو الكنيست إيتامار بن جفير حكومة مع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو - وهذا سيضر بالمجتمع العربي".

كشف استطلاع رأي اجرته قناة "مكان"، ونشرته يوم الاثنين، أن هناك انخفاضًا آخر في نسبة التصويت المتوقعة في المجتمع العربي. وكشف الاستطلاع أن 39٪ فقط من الجمهور العربي يعتزم التصويت. كما تبين أن حوالي 15٪ من المستجيبين الذين سيصوتون ما زالوا في حيرة من أمرهم لمن سيصوتون من الأحزاب العربية.

كما ستطلق "ميرتس" حملة إعلامية في الأسابيع المقبلة لزيادة نسبة التصويت بين الجمهور العربي، ودعوتهم للتصويت للأحزاب العربية أيضًا. وبحسب المنشور، فإنهم سيطلبون في ميرتس دعم الناخبين العرب وتسليط الضوء على المرشحين العرب في القائمة. الرسالة الرئيسية ستكون الخروج والتصويت حتى لو كانت لأطراف أخرى في كتلة التغيير.