إسرائيل: المحكمة العليا تجيز لعضو الكنيست عميحاي شكلي خوض الانتخابات مع الليكود وتقلب قرار المركزية إبعاد التجمع عن الانتخابات

"قال شكلي في قاعة المحكمة يوم الخميس: "تمسكت بمواقف الحزب وتمسكت بالناخبين"

أعلن قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن أهلية عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) السابق عميحاي شيكلي للترشح لقائمة الليكود في الانتخابات المقبلة، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. وتم قبول القرار بأغلبية 8 مقابل واحد، فقد عارضه القاضي عوفر جروسكوف.

في المقابل أفيد أن القضاة قرروا بالإجماع أهلية الحزب العربي التجمع الوطني الديمقراطي وعضو الكنيست عيديت سيلمان (يمينا سابقا) بالترشح للكنيست الخامس والعشرين.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد قررت إلغاء حق التجمع بخوض الانتخابات، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع بحجة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

يذكر أن شيكلي قد أُطيح به من حزب يمينا في نيسان/ابريل المنصرم، بعد عشرة أشهر من معارضته للحزب برفضه التصويت لصالح التحالف. في تموز/يوليو، استقال شيكلي من مقعده في الكنيست بعد أن توصل إلى اتفاق مع المحكمة المركزية في القدس، رغبة منه تفادي العقوبة في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن القانون الإسرائيلي يلزم المنشق عن حزبه بالاستقالة من عضويته في الكنيست حلال فترة محددة قبل الانتخابات المقبلة، وإلا يصبح فاقدًا لأهلية الترشح ضمن حزب ممثل في الكنيست.

وقدم حزب ميرتس المعروف بميوله اليسارية التماسا يقضي بعدم أهلية شيكلي، بدعوى إنه لم يستقل في الوقت المناسب بعد الانسحاب من حزب يمينا، وبالتالي يجب معاقبته شخصيًا. وقالت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالئون ردا على الحكم "ضمان مقاعد لشيكلي وسيلمان في الليكود يرمز إلى فساد الحكومة". "حتى لو قررت المحكمة العليا أهليتهما، تبقى الرشوة كامنة في صلب وجودهما."

واستمعت المحكمة يوم الخميس إلى التماسات لإعادة أو استبعاد سيلمان وشكلي من القوائم الانتخابية.

وخلال الجلسة طلب شكلي التحدث أمام القضاة والحاضرين في قاعة المحكمة وقال مؤكدًا "تمسكت بمواقف الحزب وتمسكت بالناخبين".