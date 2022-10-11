غانتس في تعقيب على الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان: "لم نستسلم ولن نتنازل عن مليمتر واحد من الأمن"

رحّب غانتس بقرار رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون قبول الاتفاق القاضي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين

صرح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء بقوله " الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن تؤدي عملها في كل وقت وفي جميع المجالات، من أجل حماية مواطني إسرائيل وممتلكاتهم، ولتمكين حياة روتينية آمنة".

جاءت تصريحات غانتس في نهاية جولة في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية أوري غوردين وخرج بعدها بتقييمات حول الوضع الأمني في الفترة الأخيرة.

رحّب غانتس بقرار رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون قبول الاتفاق القاضي بترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأضاف "إسرائيل معنية بلبنان كجار أحواله مستقرة ومزدهرة، والاتفاق الذي نتجه نحوه لائق وجيد للطرفين.

وأشار غانتس إلى أن المؤسسة الأمنية رافقت في الأشهر الأخيرة عن كثب مفاوضات الحدود البحرية في الشمال من الناحية الأمنية. "كنا مصممين على أن تضمن الاتفاقية المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".

وقال مؤكدًا: "لم نستسلم ولن نتنازل عن مليمتر واحد من الأمن".

وقال وزير الأمن: "الاتفاق يسير إلى الأمام رغم تهديدات منظمة حزب الله الإرهابية التي حاولت تخريب العملية وليس بسببها". سنستمر في تلبية الاحتياجات الأمنية في كل سيناريو وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل، وسنتأكد من أن الاتفاقية تدعم أيضًا الحقوق الاقتصادية لإسرائيل وسنعرض الاتفاقية على الجمهور بطريقة شفافة وواضحة ووفقًا للقانون."

في الأثناء، وجه ايتمار بن غفير عضو الكنيست ورئيس قائمة عوتسما يهوديت انتقادات لاذعة للحكومة على خلفية الإعلان عن التوصل الى اتفاق تاريخي بين إسرائيل ولبنان. ونعت بن غفير الاتفاق "بالانهزامي والمعيب وغير القانوني". وأشار إلى أن قانون الأساس الإسرائيلي يلزم بإجراء استفتاء بمصادقة 80 عضو كنيست قبل تحويل أراض تابعة لسيادة الدولة لصالح سيادة أجنبية.

وأضاف " في الوضع الحالي، يحاول لابيد وغانتس تمرير الأمر بشكل منفرد وعلى عجل، بما يتيح تمرير الاتفاق الذي يتضمن نقل مناطق ذات سيادة إسرائيلية إلى لبنان، بقرار من الحكومة الانتقالية عشية انتخابات. لن نسمح بحدوث هذا، وسنقدم التماسا عاجلا للمحكمة العليا للمطالبة بوقف الاتفاق غير القانوني فورا".