الأحزاب اليهودية المتدينة من الإعتدال إلى التشدد اليميني والتحالف مع نتنياهو

اضطر الطرفان، إلى التوحد تنظيميا، في حزب أغودات يسرائيل، لمواجهة الحركة الصهيونية

الحريديم، أبرز التيارات اليهودية المتزمتة دينيا، نشأ في شرق أوروبا، واندلعت وسط أتباعه الأشكناز، صراعات مذهبية، بين الحسيديم والليتوانيين.

حتى اضطر الطرفان، إلى التوحد تنظيميا، في حزب أغودات يسرائيل، لمواجهة الحركة الصهيونية، التي نظروا إليها كتهديد مُشترك!

ومقابل تماشي الحريديم مع إسرائيل، منحتهم الدولة حكما ذاتيا في التعليم، وهادنتهم بقضايا ك: يوم السبت، والطعام الحلال وقانون الأسرة وأعفتهم من الخدمة العسكرية.

وفي هذا السياق، قال الباحث ومحاضر في جامعة بار إيلان، سينك بروفيسور موشيه هلينغر، " لم يكن في الماضي شيء اسمه حريديم سفراديم. هذا التيار، نشأ نتيجة لاحتكاك المُتدينيين السفراديم بالحريديم الأشكناز، في إسرائيل. بعدما هاجر الطرفان الى إسرائيل، والتقيا هنا".

الحريديم السفراديم، تميزوا بمزيد من الوسطية والاعتدال، ليس فقط في قضايا الدين والدولة فحسب، بل إزاء النساء، والصهيونية أيضا.

وبما أن الطاعة العمياء للمرجعيات، والعزلة والانفصال، تُعد من أهم سمات الحريديم، فقد دخل السفراديم، تحت جناح أغودات يسرائيل.

حزب، ظل الممثل الحصري للحريديم: أشكناز كانوا أم سفراديم، مع هيمنة بل وتسلط مُركّب الحسيديم، الذين نبذوا وميزوا، ضد شركائهم السفراديم والليتوانيين.

وتابع الباحث ومحاضر في جامعة بار إيلان، سينك بروفيسور موشيه هلينغر،" السفراديم، انشقوا عن أغودات يسرائيل أولا، بتأسيس حزب شاس، وتحرر الليتوانيون من قبضة الحسيديم، مؤسسين حزب ديغل هتوراه، ليصبح لدى كل حزب، مرجعيته الدينية المُلزمة له".

عام 88، خاضت التيارات الثلاثة الانتخابات، كل بقائمتها المُستقلة، ونجح ثلاثتهم بالدخول إلى الكنيست، لكن الانتخابات التي تلتها عام 92، اتحد شقي الأشكناز: الحسيديم والليتوانيين، مُشكّلين قائمة "يهدوت هتوراه".

قائمة، يتزعّمها الحاخامين: الحسيدي إسحاق غولد-كنوبف، والليتواني موشيه غافني، وتتكهن استطلاعات الرأي، بأن تفوز بسبعة مقاعد، من أصل 120.

وأشار الباحث ومحاضر في جامعة بار إيلان، سينك بروفيسور موشيه هلينغر، إلى أن " قائمة شاس بزعامة الحاخام أريه درعي، قد تفوز بثمانية مقاعد، لأنها تعتبر لوبيا شرقيا محافظا، يهتم بالطبقات المهمشة، أكثر من كونها قائمة حريدية، بالمفهوم المُنغلق والجاف".

تاريخيا، نأت أحزاب الحريديم بنفسها، عن المعسكرات السياسية: اليمين واليسار، ودخلت في حكومات اليسار، للحفاظ على مصالحها العليا.

إلا أن السنوات الأخيرة، شهدت انضواءهم في معسكر اليمين المحافظ، كما يأملون بالانتخابات الوشيكة، بنجاح نتنياهو بتشكيل حكومة، يكونون عامودها الفقري.