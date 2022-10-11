الانتخابات الإسرائيلية:صورة الكتل الانتخابية لا زالت بدون تغيير وفقا لاستطلاع جديد

بموجب الاستطلاع الحالي تحصل الكتلة برئاسة نتنياهو على 59 مقعدا بينما كتلة التغيير على 57 مقعدا

قبل 21 يوما من الانتخابات الإسرائيلية، إظهر استطلاع إسرائيلي جديد أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يتراجع بمقعد لصالح حزب "الصهيونية الدينية" في حين أن حزب العمل يتعزز بمقعد، في حين أن تحالف الدولة برئاسة بيني غانتس يتراجع بمقعد.

ويحصل الليكود على 31 مقعدا، بينما "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد مستقرة مع 24 مقعدا، في حين يحصل حزب "الصهيونية الدينية" على 13 مقعدا.

معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس يحصل على 12 مقعدا، بينما حزب "شاس" المتدين يحصل على 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" يحصل على 7 مقاعد، يسرائيل بيتنو يحافظ على قوته مع 6 مقاعد، وحزب العمل يرتفع مع 6 مقاعد، كذلك حزب "ميرتس" اليساري مستقر مع 5 مقاعد، في حين يحصل تحالف الجبهة- العربية للتغيير على 4 مقاعد، ونفس العدد تحصل عليه القائمة العربية الموحدة.

حزب "البيت اليهودي" برئاسة أييلت شاكيد لم يتجاوز نسبة الحسم هذه المرة أيضا ويحصل على 2% من الأصوات، والأمر نفسه لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي يحصل على 1.6% من الأصوات.

صورة الكتل الانتخابية لا زالت كما هي، حيث يحصل تكتل نتنياهو على 59 مقعدا، بينما التحالف الحالي بدون الجبهة-العربية للتغيير مع 57 مقعدا