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الانتخابات الإسرائيلية: لابيد يزداد قوة ويحصل على 26 مقعدا، الليكود يحصل على 32 مقعدا

i24news

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رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحيي انصاره بعد اعلان نتائج العينات الانتخابية
Olivier Fitoussi/Flash90رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يحيي انصاره بعد اعلان نتائج العينات الانتخابية

حصلت كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا مقابل 57 لكتلة الائتلاف الحالي برئاسة لابيد.

يزداد رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد وحزبه "يش عتيد" قوة في التمثيل البرلماني ويتلقى 26 مقعدًا، جاء هذا وفقًا لاستطلاع أجرته "القناة 13" بإشراف البروفيسور كميل فوكس، ونشر مساء اليوم الخميس، قبل 19 يومًا من انتخابات الكنيست.

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وحصل الليكود في الإستطلاع على 32 مقعدا والصهيونية الدينية 12 مقعدا. في المجموع، حصلت كتلة نتنياهو على 59 مقعدًا مقابل 57 لكتلة الائتلاف الحالي برئاسة لابيد اما الجبخة الديمقراطية تحصل على 4 مقاعد مما ستكون الجسم المانع الذي سيحسم تشكيل الحكومة. البيت اليهودي وحزب التجمع لا يجتازان نسبة الحسم.

كما فحص الاستطلاع رأي الجمهور في صياغة الاتفاقية مع لبنان. يعتقد 47٪ أنه يجب عرض الاتفاق على الكنيست، فيما أعرب 26٪ عن اكتفائهم بموافقة الحكومة. كذلك فإن 28٪ من الإسرائيليين يعتقدون أن الاتفاق مع لبنان هو اتفاق جيد يلبي مطالب إسرائيل مقابل 29٪ يعتقدون أنها اتفاقية سيئة.

رداً على سؤال حول من يدير السياسة الأمنية لإسرائيل في الضفة الغربية بشكل أفضل 28٪ يعتقدون أن لابيد وغانتس يعملان بشكل أفضل مقارنة بـ 40٪ يعتقدون أن نتنياهو كان أفضل.

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