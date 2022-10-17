إستطلاع إسرائيلي: غالبية المجتمع العربي يؤيد الاتفاق بين إسرائيل ولبنان

نحو 75 بالمئة من المجتمع العربي يؤيد توقيع الاتفاق الحدودي بين إسرائيل ولبنان

أظهر استطلاع لهيئة البث الرسمية "مكان"وأجراه معهد ’ستاتنت" أن 75% من المجتمع العربي في إسرائيل يؤيدون الإتفاق الذي وقعته إسرائيل مع لبنان، ويتضح أن غالبية المجتمع العربي يعارضون التوصية على مرشح لرئاسة الحكومة يدعم المثلية الجنسية.

وأجاب عن السؤال الأول الذي استوضح عن رأيهم بتوصية الأحزاب العربية على مرشح لرئاسة الحكومة يدعم مجتمع المثليين 340 مستطلعا، 18% يرون أنه يجب على الأحزاب العربية أن توصي عليه، وشددوا أنه لا يوجد علاقة بين موضوع التوصية وموضوع المثليين. في حين أن 59% عارضوا التوصية على مرشح مؤيد للمثليين، 7% قالوا إن الأمر لا يهمهم و16% قالوا إنه لا يوجد لديهم رأي بالموضوع.

وفحص الاستطلاع قضايا، من بينها رضا المواطنين العرب من عمل أعضاء الكنيست العرب بشؤون المجتمع العربي. 44% قالوا إن أداء الكنيست العرب كان جيدا أو جيد جدا، في حين أن 56% أجابوا أن أدائهم غير جيد أو غير جيد على وجه الخصوص.

خلال اجابتهم عن رضاهم بالنسبة لأنشطة الأحزاب اليهودية في المجتمع العربي ، قال 34% أن إداء الأحزاب جيد أو جيد جدا، في حين أن 66% قالوا إن أدائهم ليس جيدا وليس جيدا على وجه الخصوص.

الاتفاق حول الحدود البحرية يشغل مؤخرا الرأي العام الإسرائيلي، وبموجب ذلك اعدت السؤال الأخير في الاستطلاع، والذي استفسر عن رأيهم بالاتفاق إن كان جيدا أم سيئا؟ 76% أجابوا أنهم يعتقدون بأن الاتفاق جيد، في حين اعتبر 24% أن الاتفاق الحدودي مع لبنان ليس جيدا.