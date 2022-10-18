رئيس الوزراء لابيد يشيد بالإنجازات استعدادًا لانتخابات الأول من نوفمبر الوشيك

"حكومات قليلة في تاريخ إسرائيل حققت خلال عام ونصف العام ما حققناه"، ملوّحا بالاتفاقية التاريخية" مع لبنان

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بإنجازات حكومته خلال اجتماع لحزبه المتموضع في وسط خارطة الأحزاب السياسية يش عتيد يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لجولتها الخامسة من الانتخابات.

وأشار لابيد إلى الانتخابات الوشيكة في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) قائلاً إن الدولة أمامها "أقل من أسبوعين لتقرر إلى أين تتجه دولة إسرائيل".

وتابع أن الانتخابات تدور حول "هل نريد مستقبلاً مشتركًا وإنجازات اقتصادية وأمنية في هذا البلد ، أم العودة إلى أحقاد وغضب وفساد الماضي".

وأطرى لابيد لحكومته التي انضبطت بـ"القانون والنظام" ضمن عملها، مقارناً إياها بسلوك خصومه الذين عرفوا بالانغماس بملذات الحكم وأدين بعضهم على غرار وزير الصحة السابق يعكوف ليتسمان المنتمي لحزب يهدوت هتوراة وعضو الكنيست آرييه درعي من شاس، فيما تلاحق خصمه اللدود بنيامين نتنياهو ملفات قضائية.

وقال لابيد "بخلاف (إيتامار) بن غفير الذي يتنقل في الليل بمسدس ويعرض للخطر حياة جنودنا ورجال الشرطة، فإنا أطلقنا خطة حقيقية تحقق الحكم والنظام في البلاد"، في إشارة إلى تلويح رئيس حزب عوتسما يهوديت مؤخرًا بسلاحه، في القدس الشرقية.

كما أشار لبيد إلى "الكفاح الذي لا هوادة فيه ضد غلاء المعيشة"، وهو أحد أكبر مخاوف الناخبين الإسرائيليين، بحسب استطلاعات الرأي.

وتوقف لابيد عند "الحفاظ على الديمقراطية الليبرالية الإسرائيلية"، مشيرًا على وجه التحديد إلى حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وتابع أن "حكومات قليلة في تاريخ إسرائيل حققت خلال عام ونصف العام ما حققناه"، ملوّحا بالاتفاقية "التاريخية" مع لبنان وكيف أن حكومته "أوقفت الاتفاق النووي مع إيران".

واختتم لابيد أقواله بتأكيده على ما في جعبته ليقدمه لإسرائيل: "نحن نقدم لدولة إسرائيل القيادة، ونقدم القيم، ونقدم الأمل، والاحترام المتبادل، والصالح العام".

وفي الأثناء، افتتح رئيس المعارضة في الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو المعركة الدعائية تمهيدا للانتخابات بمهاجمة رئيس الوزراء ونعته باليسار الذي لن يتحالف معه الليكود ولا بأي شكل من الأشكال إن كان بالتناوب او الائتلاف.

وتطرق نتنياهو إلى قرار أستراليا بالتراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وعزا الأمر إلى تصريحات كل من لابيد ووزير الأمن بيني غانتس التي وصفها باليسارية لا سيما أن الاثنين وفق تعبيره يريدان إقامة دولة فلسطينية.

وسدد نتنياهو سهامه باتجاه الاتفاق الذي أنجزه لابيد مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية بعد عملية وساطة مكثفة برعاية الإدارة الأمريكية التي بعثت بالوسيط عاموس هوكشتين، ووصف الاتفاق بالانهزامي.

وبدوره وجه رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة (الجبهة) انتقادات لاذعة للابيد على خلفية قرار الأخير زيارة مدينة الناصرة. وقال عودة "يائير لابيد! أنت تجيد جمع الأصوات بالوعود ولكن ماذا مع الوفاء بها؟" وتابع عودة "اهتم فورا بتخصيص ميزانيات لمستشفيات الناصرة. فليس من المعقول أن تبقى المستشفيات التي تقدم الخدمة لمئات آلاف المرضى بلا ميزانيات حكومية".