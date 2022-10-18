استطلاع إسرائيلي: حزب "الصهيونية الدينية" يرتفع على حساب الليكود

الليكود يتراجع في الاستطلاع الى 30 مقعدا، في حين حصل حزب "يش عتيد" على 25 مقعدا

ارتفع حزب الصهيونية الدينية على حساب حزب الليكود وحصل على 14 مقعدا في الاستطلاع الذي أجرته هيئة البث الرسمية "كان" في حين حصل الليكود على 30 مقعدا، في مقابل ارتفاع حزب "يش عتيد" الى 25 مقعدا.

حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس تراجع في الاستطلاع الى 11 مقعدا، أما حزب "شاس" المتدين حصل على 8 مقاعد، في حين بلغ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة افيغدور ليبرمان ارتفع الى 7 مقاعد، بينما بقي "العمل" مع 5 مقاعد، في حين تراجعت "ميرتس" مجددا الى 4 مقاعد، الحزبان العربيان، القائمة الموحدة وتحالف الجبهة-العربية للتغيير حصل كل واحد منهما على 4 مقاعد.

في حين لم يتمكن حزب التجمع الوطني من تجاوز نسبة الحسم، كذلك البيت اليهودي برئاسة أييلت شاكيد لم يتجاوز الحسم وحصل على 1.9% ، ورغم تراجع الليكود الا أن خريطة الكتل بقيت كما هي وحصلت الكتلة برئاسة نتنياهو على 60 مقعدا، في حين حصلت باقي الاحزاب التي تركب الحكومة الحالية على 56 مقعدا، و4 مقاعد إضافية للجبهة-العربية للتغيير.

ووفقا للاستطلاع 44% من الإسرائيليين يفضلون نتنياهو رئيسا للحكومة، و32% يفضلون يائير لابيد.