قال يائير لابيد، في مقابلة مع قناتين إسرائيليتين عربيتين أن "حكومته فعلت الكثير لقمع الجريمة العربية"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، الجمهور العربي للتصويت لحزبه "يش عتيد"، وذلك قبل أسبوعين فقط من الانتخابات للكنيست الـ25.

وقال يائير لابيد، في مقابلة مع وسيلتين إعلاميتين عربيتين إن "حكومته فعلت الكثير لقمع الجريمة في المجتمع العربي"، مؤكدا أن "هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به"

وفي حديثه ألقى يائير لابيد، باللوم على الحكومة الإسرائيلية السابقة في مشكلة استفحال الجريمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى "15 عامًا من الإهمال"، بالإضافة إلى "مشكلة الإسكان في المجتمع العربي" معربا عن دعمه لبناء مساكن جديدة في البلدات العربية للتعامل مع المشكلة سعيا لحلها.

وتابع يائير لابيد، أن " إيمانه بحل الدولتين" وإصراره على الحفاظ على الوضع القائم وحق المصلين المسلمين إقامة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي، مشيرًا إلى أن "الحكومات السابقة كان لديها تحريضات عنصرية ضد الجمهور العربي في إسرائيل".

وفي هذا السياق، قال أرييل كاهانا، الصحافي في "إسرائيل هايوم" في تصريح لـi24NEWS اليوم الأربعاء، "من المثير للاهتمام أن لابيد يميل نحو المجتمع العربي، -يش عتيد- ليس حزبًا عربيًا، إنه يهودي. ليس لديهم حتى عضو واحد عربي على حد علمي، لذا فهو بالتأكيد اتجاه جديد من قبل لابيد للحصول على بعض الأصوات العربية".

وأشار أرييل كاهانا، إلى "عدم اهتمام المجتمع العربي بالانتخابات الإسرائيلية، وهو ما ظهر في الاقتراع الأخير"، مردفا: "ربما يحاول لابيد استغلال هذه الفرصة من وجهة نظره والحصول على بعض الأصوات من المجتمع العربي. ربما سيحصل على تفويض أو اثنين من هناك. لم لا".