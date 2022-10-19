إسرائيل: نتنياهو سوف "يدرس" اقتراح الإصلاح القانوني لعضو الكنيست اليميني المتشدد

نتنياهو:نحن في عملية قانونية وستستمر حتى النهاية ولا أنوي تغيير قوانين دولة إسرائيل ولا إلغاء أي شيء بأثر رجعي

عقب رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء على المقترح القانوني من جانب رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد، والذي قد يفضي إلى إنهاء المحاكمات الجنائية الجارية ضد رئيس الوزراء السابق.

وكان عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش قد كشف الثلاثاء عن إصلاحات قانونية جذرية وواسعة قال إنها شرط مسبق لانضمام حزبه إلى ائتلاف بعد انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتشمل بعض هذه التغييرات المقترحة إلغاء إثم "الاحتيال وخيانة الأمانة"، وهي الجنايات التي اتهم نتنياهو بارتكابها في جميع القضايا الثلاث التي يمثل أمامها للمحاكمة.

وزعم سموتريتش أنه سيجد طريقة، مع ذلك، للتأكد من أن محاكمة نتنياهو ستستمر، وقال حزب الليكود إن المقترحات "لن تطبق بأثر رجعي".

عندما سُئل عما إذا كان اقتراح الصهيونية الدينية يهدف إلى المساعدة في محاكمته، قال نتنياهو: "غالبًا ما أقابل أصدقاء يريدون مساعدتي أكثر مما أحتاج، وهذا مثال على ذلك. يقدم سموتريتش مقترحاته، وسنتفحصها."

وتابع نتنياهو في حديثه خلال مؤتمر عقد في تل أبيب لاتحاد الصناعيين في إسرائيل: "حتى عندما كان لدينا شركاء يمينيون في الحكومات السابقة، فإن السياسة يمليها الحزب الحاكم ورئيس الوزراء".

وحول محاكمته أكد "نحن في عملية قانونية وستستمر حتى النهاية. ولا أنوي تغيير قوانين دولة إسرائيل ولا إلغاء أي شيء بأثر رجعي".