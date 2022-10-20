الانتخابات الإسرائيلية: انطلاق الانتخابات للكنيست الخامس والعشرين

يعكوبي: "للمرة الثانية منذ وصولي إلى ويلينغتون في أوائل عام 2021 أفتتح جولة التصويت في سفارات إسرائيل بالعالم"

بدأت الليلة الماضية بتمام الساعة 11:00 مساءً، عملية انتخاب الممثلين المنتخبين للكنيست الإسرائيلي الخامس والعشرين. كما هو الحال في الحملات الانتخابية السابقة، كانت السفارة الإسرائيلية في نيوزيلندا أول من صوّت وعلى رأسها السفير الإسرائيلي ران يعكوبي، ليصبح أول مواطن إسرائيلي يصوّت في الانتخابات المقررة في الفاتح من الشهر القادم.

وعلّق يعكوبي على الأمر بالقول "للمرة الثانية منذ وصولي إلى ويلينغتون في أوائل عام 2021، أفتتح جولة التصويت في سفارات إسرائيل في العالم ، "لقد أعربت في العام الماضي عن أملي في أن يكون هذا هو التصويت الأول والأخير خلال خدمة مدتها 4 سنوات وأن تكون الحكومة التي سيتم انتخابها مستقرة و ناجحة. هذا العام أيضًا، آمل وأتمنى ذلك لنا جميعًا. بالنجاح!"

بدءًا من هذه الساعات، سيبدأ أكثر من 4500 ناخب مؤهل التصويت في مختلف مراكز الاقتراع المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

تجرى الانتخابات في إسرائيل للكنيست الخامس والعشرين في الأول من تشرين الثاني / نوفمبر بعد أن حل الكنيست نفسه، تحت الضغوط والتصدعات الحزبية التي تعرضت لها حكومة التحالف التي تناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لابيد، خلال عام واحد فقط.