من المحتمل أن يرتفع مستوى الأمن بسبب زيادة التهديدات ضد الاثنين خلال فترة الانتخابات.

في نقاش عقد اليوم (الخميس) في الشاباك، تقرر رفع مستوى الأمن حول زعيمَي المعارضة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس. ومن المحتمل أن يرتفع مستوى الأمن بسبب زيادة التهديدات ضد الاثنين خلال فترة الانتخابات.

جدير بالذكر انّ هذه المرة الثانية التي يتلقى فيها زعيم المعارضة نتنياهو تهديدات، بعد ان تلقى في بداية هذا العام هو وعائلته رسالتين تهددان حياتهم، نصهما: "يائير الوغد، نحن أربعة إسرائيليين في الخارج، سنصل إلى إسرائيل قريبًا لقتلك أنت ووالدك المخادع وأمك أيضًا". وكتبت رسالة أخرى: "الموت لسارة، الموت ليائير قريبًا. نريد أن نرى دمائكم أمام شوارع مدينة قيساريّة ومن بعدكم سيأتي دور بيبي المجرم. دولة إسرائيل يجب أن تكون نظيفة من جميع افراد عائلة نتنياهو".

وقال رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو: "في السنوات الأخيرة، كانت هناك تهديدات مستمرة بإيذاءي أنا وزوجتي وأبنائي، وحتى قتلهم بما في ذلك في الأشهر الستة الماضية الى هذا اليوم. بالأمس، نشرت منظمة يسارية متطرفة تطلق على نفسها اسم CRIME MINISTER تهديدا مباشرا آخر لإيذاء زوجتي وابني".