الإنتخابات الإسرائيلية: الاحزاب العربية المشاركة في الإنتخابات بقيت دون اتفاق فائض اصوات

التجمع يرفض طلب الجبهة الديمقراطية لاتفاق فائض اصوات

بالرغم من ان جميع الأحزاب المشاركة في تحالف كتلة نتنياهو واحزاب اليمين وقعت على اتفاق فائض، يختلف الوضع في الجانب الآخر من الخارطة السياسية، بحيث لم يوقع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على اتفاق فائض مع أي طرف، وكذلك الأحزاب العربية الثلاث التي لم تتمكن من التوصل إلى أي اتفاق.

من ناحية أخرى ، وقع الليكود والصهيونية الدينية على اتفاق فائض اصوات، وكذلك فعل شاس ويهدوت هتوراة. وفي كتلة معارضي نتنياهو، وقع يش عتيد ومعسكر الدولة اتفاقًا، ووقع حزب العمل اتفاقًا مع ميرتس على الرغم من رفض رئيسة الحزب ميراف ميخائيلي توحيد الأحزاب.

وفي التجمع، الذي لا يتوقع أن يتجاوز نسبة الحسم بحسب كل الاستطلاعات، تم رفض اقتراح اتفاق الفائض الذي قدمته لهم الجبهة. كما لم توقع الجبهة اتفاقًا مع القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، التي قد تعبر، على الأقل حسب استطلاعات الرأي نسبة الحسم.

في حزب الجبهة والتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، قالوا هذا الأسبوع إنهم لم يوقعوا اتفاقًا مع عباس لأنهم، حسب قولهم، إذا وقعوا معه، فلن نستطيع معرفة الى اي حكومة ستذهب اليها هذه الأصوات ومع من ستشكل القائمة الموحدة شراكة جديدة. وانتقدت كتلة اليسار -وسط بشدة الأحزاب العربية وزعمت أنها تصرفت بشكل غير مسؤول وأدت إلى إهدار عدد كبير من الأصوات، الأمر الذي من شأنه أن يفيد كتلة نتنياهو ويمنحه تشكيل حكومة يمين.

وقال منصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية " أن تحالف الجبهة والعربية للتغيير لم يتلق أي رد من حزب التجمع لغاية الان على دعوته للتوقيع على اتفاق فائض للأصوات".

يذكر ان الموعد الأخير لتقديم اتفاق فائض أصوات للجنة الانتخابات المركزية للكنيست الـ 25 هو الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.