زهافا غالؤون: "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مطالب ميرتس لدخول الائتلاف"

"استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون جزء من شروط ميرتس للائتلاف لتشكيل الحكومة

اشارت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون في برنامج "شبات تربوت" في كفر منداي إلى مطالب حزبها لدخول الائتلاف والمفاوضات لتشكيل حكومة مستقبلية بعد الانتخابات: ان "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، كما قدم لابيد في رؤيته في الأمم المتحدة، سيكون جزء من شروط ميرتس للائتلاف لتشكيل الحكومة.

الفهم بأن السيطرة على الفلسطينيين لا تضر بهم فحسب، بل إنها تقوض جوهرنا. إذا لم يكن لديهم حقوق الإنسان، فلن نكون كذلك. خطة المسؤولين في الحكومة الناشئة للتركيز فقط على القضايا الاجتماعية وتأجيل مناقشة الموضوع السياسي لمدة أربع سنوات تتعارض مع رؤية المساواة والسلام وتقول إنه سيكون لدينا خيارات أقل.

سيكون وقتًا محروقا، وقت موت ومرارة على الجانبين. يجب أن نعود إلى رشدنا، وننظر مباشرة إلى الجبل الجليدي ونتخذ وضع الدفة الفارغ وندير السفينة بكل قوتنا نحو السلام".