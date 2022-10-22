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زهافا غالؤون: "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مطالب ميرتس لدخول الائتلاف"

i24news

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رئيسة حزب ميرتس زهافا جلون مع أعضاء كنيست ميرتس وأعضاء الحزب بعد إعلان النتائج في الانتخابات التمهيدية لحزب ميرتس ، في تل أبيب ، 23 أغسطس ، 2022
Tomer Neuberg/Flash90رئيسة حزب ميرتس زهافا جلون مع أعضاء كنيست ميرتس وأعضاء الحزب بعد إعلان النتائج في الانتخابات التمهيدية لحزب ميرتس ، في تل أبيب ، 23 أغسطس ، 2022

"استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون جزء من شروط ميرتس للائتلاف لتشكيل الحكومة

اشارت رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون في برنامج "شبات تربوت" في كفر منداي إلى مطالب حزبها لدخول الائتلاف والمفاوضات لتشكيل حكومة مستقبلية بعد الانتخابات: ان "استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، كما قدم لابيد في رؤيته في الأمم المتحدة، سيكون جزء من شروط ميرتس للائتلاف لتشكيل الحكومة.

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الفهم بأن السيطرة على الفلسطينيين لا تضر بهم فحسب، بل إنها تقوض جوهرنا. إذا لم يكن لديهم حقوق الإنسان، فلن نكون كذلك. خطة المسؤولين في الحكومة الناشئة للتركيز فقط على القضايا الاجتماعية وتأجيل مناقشة الموضوع السياسي لمدة أربع سنوات تتعارض مع رؤية المساواة والسلام وتقول إنه سيكون لدينا خيارات أقل. 

سيكون وقتًا محروقا، وقت موت ومرارة على الجانبين. يجب أن نعود إلى رشدنا، وننظر مباشرة إلى الجبل الجليدي ونتخذ وضع الدفة الفارغ وندير السفينة بكل قوتنا نحو السلام".

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