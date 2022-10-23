انتخابات إسرائيلية/ نتنياهو: بوسع بن غفير أن يشغل منصب وزير بحال أقمت حكومة

دعا رئيس حزب الحركة العربية للتغيير النائب الطيبي إلى مقاطعة إسرائيل دوليًا بحال أصبح بن غفير وزيرًا

صرح رئيس المعارضة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) في المؤتمر الانتخابي لـ "الآن 14" بأن رئيس حزب عوتسما يهوديت، عضو الكنيست إيتامار بن غفير سيصبح وزيرا في حكومته بحال نجح في تأليف حكومة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في إسرائيل في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك وفق النشر في N12.

يعرف عن بن غفير مواقفه المتشددة، من موقعه كرئيس حزب يُدرج على يمين الخارطة السياسية في إسرائيل. ودعا رئيس حزب الحركة العربية للتغيير في إسرائيل، النائب أحمد الطيبي، الأسبوع الماضي إلى مقاطعة إسرائيل دوليًا بحال تم تعيين رئيس زعيم حزب "عوتسما يهوديت" وزيرا في الحكومة المنبثقة عن انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضاف الطيبي: "في وقت سابق من هذا الشهر، بعد نشر تقارير تفيد بأن العديد من المسؤولين الأمريكيين حذروا زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو من شراكة مع بن غفير، خشية الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية" وأضاف، إن "حكومة نتنياهو مع بن غفير هي "أسوأ شيء يمكن أن يحدث".

وأشار الطيبي إلى تاريخ بن غفير في التلويح بسلاحه الناري، وآخرها في وقت سابق من هذا الشهر أثناء تواجده حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.