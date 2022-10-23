رئيسة حزب العمل في إسرائيل: الضفة لن تكون جزءًا من إسرائيل

في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم انتخاب حكومة تؤمن بحقنا في هذه الأرض وليس ذلك أقل من حقيقة

قالت رئيسة حزب العمل المحسوب على يسار الوسط الإسرائيلي إن الاستثمار في المواصلات في الضفة الغربية عبارة عن "خسارة"، لأن المنطقة لن تكون جزءًا من إسرائيل في المستقبل، وفق النشر في N12.

وسُئلت وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي عن سبب "تجميد جميع مخططات المواصلات" في الضفة الغربية، فأجابت الوزيرة، "لم أوقف أي شيء كان بالفعل جاريًا".

"لم أعلن عن خطط جديدة، هذا صحيح. لأنني أعتقد أن الاستثمار في مكان لن يكون في النهاية جزءًا من دولة إسرائيل السيادية لهو خسارة."

جاءت أقوال الوزيرة في إطار لقاء مع الجمهور الذي رد عليها بالقول: "لكن الآن، هناك سكان هناك سكان إسرائيليون، مثلك ومثلي، يريدون الحصول على خدمة مثل أي مواطن إسرائيلي آخر - وليس هناك سبب لحرمانهم".

وأوضحت ميخائيلي: "لم يكن هناك حرمان. فاعتمادًا إلى سلة الموارد، تبين أن جنوب (البلاد) والشمال كانا بحاجة أكبر بكثير للاستثمار".

ورد شلومو نئمان، رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية والمجلس الإقليمي "غوش عتصيون" (المستوطنات المجاورة لمنطقة بيت لحم) في الضفة الغربية، بأن ميخائيلي "تروج لأجندة متطرفة وخطيرة".

واتهمها بوقف العمل في المجالات الحيوية في المنطقة التي تخدم كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه يأمل أن تتولى حكومة يمينية السلطة بعد انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقال نئمان: "في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم انتخاب حكومة تؤمن بحقنا في هذه الأرض وليس ذلك أقل من حقيقة، بخلافكم أنتم، ستهتم هذه بمواطني إسرائيل الموجودين في كل ركن من أركان الدولة".

كجزء من برنامج العمل للكنيست الخامس والعشرين (البرلمان الإسرائيلي)، يروج الحزب لـ "الانفصال عن الفلسطينيين كهدف قومي استراتيجي".

وكانت رئيسة حزب "العمل" ميراف ميخائيلي قد فازت مجددًا برئاسة الحزب في الانتخابات التمهيدية للحزب استعدادا لخوض الانتخابات الوشيكة، وحصلت على نتيجة كاسحة بلغت 82.48 في المئة، في حين حصل سكرتير الحزب عيران حرموني على 16.16 بالمئة من الأصوات.