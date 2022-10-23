الانتخابات الإسرائيلية: حزب شاس يوزع بإطار حملته الانتخابية بطاقات أغذية محملة بالنقود

هذه البطاقات غير فعالة وتم توزيعها على يهود علمانيين يقطنون في أحياء علمانية

اطلق حزب "شاس" المتدين اليوم حملة انتخابية مثيرة للجدل استعدادا لانتخابات الكنيست الـ25، حيث بعث الحزب المتدين الى عدد من العناوين بطاقات أغذية محملة بالنقود وذكر الحزب إنه سيروج لهذه البطاقات خلال الكنيست القادمة.

وكتبت شاس على هذه البطاقات "هذه البطاقة غير فعالة بسبب لابيد وليبرمان"، هذه البطاقة تشبة بطاقة أصلية استصدرت في الماضي وتتضمن مئات الشواقل لشراء الأغذية للعائلات المحتاجة.

هذه البطاقة لم يتم إرسالها الى الأحياء التي يقطنها اليهود الحريديم، إنما إلى عائلات علمانية في بلدات علمانية، والتي كانت حصلت بالماضي على مثل هذه البطاقات من الدولة. والسؤال المطروح هو ما إذا استلمت شاس قاعدة بيانات هذه العائلات التي كانت في الماضي بقائمة من الدولة.