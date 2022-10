إسرائيل: الليكود يتهم مجموعتين تروّجان لتشجيع التصويت في المجتمع العربي بالتدخل في الانتخابات

بعث حزب الليكود اليميني برسالة، يوم الأحد، إلى منظمتين تروّجان للتصويت في الوسط العربي، وهدد بتقديم التماس ضدهما للجنة الانتخابات المركزية.

ويدعي الحزب الذي يقوده رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بوجوب تسجيل كل من مجموعة زازيم (نتحرك) والحركة العربية اليهودية العربية للمساواة "عومديم بياحاد" (نقف معا) بوصفها "كيانات نشطة في الانتخابات". وهو ما من شأنه أن يلزمهم بقيود قالت تلك الجماعات إنه لا ينبغي أن تنطبق عليها.

وقالت منظمة "نقف معا" لـ i24NEWS إن رسالة الليكود "طالبت" بـ "وقف فوري لحملتها الهادفة إلى تشجيع الناخبين العرب في المجتمع العربي على المشاركة في التصويت لا سيما أن الاستطلاعات تشير إلى انخفاض المشاركة العربية في انتخابات تخيب كل مرة توقعاتهم".