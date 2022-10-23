إسرائيل: الليكود يتهم مجموعتين تروّجان لتشجيع التصويت في المجتمع العربي بالتدخل في الانتخابات

المستشار القانوني لحزب الليكود: "تصوير هذا النشاط على أنه حملة لتشجيع التصويت هو خداع واحتيال وتستّر"

بعث حزب الليكود اليميني برسالة، يوم الأحد، إلى منظمتين تروّجان للتصويت في الوسط العربي، وهدد بتقديم التماس ضدهما للجنة الانتخابات المركزية.

ويدعي الحزب الذي يقوده رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بوجوب تسجيل كل من مجموعة زازيم (نتحرك) والحركة العربية اليهودية العربية للمساواة "عومديم بياحاد" (نقف معا) بوصفها "كيانات نشطة في الانتخابات". وهو ما من شأنه أن يلزمهم بقيود قالت تلك الجماعات إنه لا ينبغي أن تنطبق عليها.

وقالت منظمة "نقف معا" لـ i24NEWS إن رسالة الليكود "طالبت" بـ "وقف فوري لحملتها الهادفة إلى تشجيع الناخبين العرب في المجتمع العربي على المشاركة في التصويت لا سيما أن الاستطلاعات تشير إلى انخفاض المشاركة العربية في انتخابات تخيب كل مرة توقعاتهم".

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كتب آفي هاليفي، المستشار القانوني لحزب الليكود، في الرسالة أن المنظمات المعنية تتكون من "حركة يسارية تقوم، خلال الحملة الانتخابية [الحالية]، على الشروع بـ" نشاط انتخابي". وأن تصوير هذا النشاط على أنه حملة لتشجيع التصويت هو خداع واحتيال وتستّر".

وتابع هاليفي أن المجموعات تنوي "التأثير على الناخبين العرب حتى لا يصوتوا لليكود أو لأحزاب تنتمي إلى كتلة نتنياهو".

يذكر الليكود أن المنظمات تنفق أكثر من 29207 دولارات التي يسمح بها القانون في التبرعات دون تسجيلها لدى مراقب الدولة.

تشجع حملة "نقف معا" الناخبين العرب على التصويت تحت شعار: "لن نستسلم - في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، سنصوت جميعًا".

صرحت رولا داود، المديرة الوطنية المشاركة لـ "نقف معًا"، "ليس لدي أي نية للاستسلام. حقيقة أن الليكود يطالبنا بوقف حملة ديمقراطية غير حزبية تشجع إقبال الناخبين على التصويت في المجتمع العربي هي مجرد إعادة استخدام لمقولة نتنياهو الشهيرة في انتخابات 2015: "العرب يصوتون بأعداد كبيرة". ورأى مراقبون أن نتنياهو قصد من خلال هذه المقولة تحفيز المواطنين اليهود على التصويت قبل أن تحسم الأصوات العربية نتيجة الانتخابات.

وأضافت رولا "حملتنا لا تؤيد فصيل سياسي أو آخر. بل إنها تعزز حقنا في أن نكون مواطنين مشاركين في مجتمعنا. حتى لو حاول الليكود قمعه، فلن أتخلى عن هذا الحق."