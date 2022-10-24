نائبة من "الصهيونية المتدينة": منعنا إقامة ائتلاف حكومي بين الليكود والقائمة الموحّدة

حلفون: "لربما يتوجّب على الكثيرين أن يعتذروا عن الحملة السامة التي تم شنها ضد أعضاء يمينا طيلة السنة الفائتة"

في ردّها على الأقوال المسرّبة لرئيس الصهيونية المتديّنة أمس، قالت أوريت ستروك النائبة في الحزب لقد منعنا إقامة ائتلاف حكومي بين الليكود والقائمة الموحّدة (برئاسة منصور عباس). وأكدت ستروك لواينت أنهم ليسوا من سرّب تلك المقابلة مع سموترتش التي وصف فيها رئيس المعارضة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو بـ "كذاب ابن كذاب".

وتلقّف النواب في حزب يش عتيد التصريحات المحمومة ضد نتنياهو، كالممسك بغنيمة حيث عقّبوا بالقول "ما من شك أن نتنياهو مصيبة. حتى سموترتش يعرف الحقيقة، لكنه يكذب على جمهوره حتى يبتز من بيبي (نتنياهو) أحلامه المسيحانية والمتطرفة وتدمير كل بقعة صالحة في دولة إسرائيل. لا يجوز أن نسمح لتلك المصيبة أن تشدّ إسرائيل إلى الوراء".

وعقب النائب يوم طوف حلفون من حزب البيت اليهودي وفي السابق من حزب يمينا بالقول لراديو واينت "لربما يتوجّب على الكثيرين أن يعتذروا عن الحملة السامة التي تم شنها ضد أعضاء يمينا طيلة السنة الفائتة. لقد قلنا طوال السنة أن نتنياهو (أثناء شغله منصب رئيس الوزراء قبل الانتخابات الأخيرة) تفاوض مع القائمة الموحدة. قلت ذلك في حلقات تلفزيونية أمام رجالات الليكود، وقبل فترة وجيزة نفى الليكودي ميكي زوهار الأمر برمته قائلا لم تكن هنالك نية أبدًا للتحالف مع القائمة الموحدة (العربية).

وأضاف حلفون "الكل يعلم أن نتنياهو خاض مفاوضات مع القائمة الموحدة وتم التوصل إلى اتفاقيات تحالفية منتهية برأيي، هذا عدا عن أن نتنياهو التقى فعلا مع منصور عباس في بلفور. وبالتالي فقد تم إلحاق الإجحاف بيمينا على مدار السنة الأخيرة فيما خص هذه المسألة. ففي الواقع كتلة اليمين بأكملها وافقت على ذلك الاتفاق، درعي (رئيس حزب شاس للحريديم السفاراديين) والحريديون الأشكناز أيضا وافقوا على الدخول مع القائمة الموحدة (تحت رئاسة نتنياهو).

من جانبه قال رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، معقبًا إن التسجيلات "دليل آخر يثبت صحة ما قلته طوال العام الماضي - عرض علينا الليكود اتفاقا ائتلافيا كاملا ووعدنا بشراكة سياسية استراتيجية".

وبدوره عقب رئيس حزب يسرائيل بيتنو أفيغدور ليبرمان الذي سبق ونعت رئيس المعارضة بأوصاف رفضها المجتمع الإسرائيلي بالقول: "التسريات دليل يؤكد أن نتنياهو لا يهمه سوى إغلاق ملفاته القضائية. كما أني أوافق سموترتش بوصفه نتنياهو بالمصيبة، وهو لن يحقق في الانتخابات (ككتلة) أكثر من 58-59 مقعدا".

أما إيتامار بن غفير فقد أعرب عن استيائه من تلك التسريبات التي تخطت كونها انتقادات مشروعة بسبب ضربها الرجل على المستوى الشخصي وليس المهني، ناهيك عن استيائه من الأسلوب.

دأب نتنياهو على نفي أي ادعاءات حول دخوله في مفاوضات مع القائمة الموحدة وحرص على مدار السنة الفائتة على ضرب الائتلاف الحكومي لموافقته على الجلوس مع من يصفهم بمؤيدي الإرهاب في إشارة إلى الحركة الإسلامية الممثلة في الكنيست الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو تعقيبا على أقوال عضو كنيست ليكودي باحتمال ضم الليكود للموحدة في حكومة الليكود : "القائمة الموحدة هي حزب معاد للسامية، ومعاد للصهيونية يدعم الإرهاب ويمثل جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى إلى تدمير إسرائيل. لم يوافق الليكود تحت قيادتي على الإطلاق ولن يوافق أبدًا على ضم القائمة الموحدة، في أي ائتلاف".