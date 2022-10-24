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استطلاع: نتنياهو يتجاوز حاجز الـ 60 مقعدًا فيما يبدو انفراجة دراماتيكية

i24news

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زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر القناة 14 في القدس ، 23 أكتوبر ، 2022.
Yonatan SIndel / Flash90زعيم المعارضة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر القناة 14 في القدس ، 23 أكتوبر ، 2022.

الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يتقدم كافة الأحزاب المنافسة بـ 32 مقعدًا يليه حزب يش عتيد برئاسة لابيد

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية الإثنين، استطلاعا بادرت إلى طلبه، قبل ثمانية أيام على الانتخابات للكنيست الخامس والعشرين في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.

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وأظهر الاستطلاع أن كتلة نتنياهو تقف عند 61 مقعدًا ما سيخوله لتأليف حكومة، فيما تقف كتلة "التغيير" أمام حصيلة لا تزيد عن 55 مقعدًا. 

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى حصول الجبهة-العربية للتغيير (برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي) على 4 مقاعد، وحصلت القائمة الموحدة (برئاسة منصور عباس) على أربعة مقاعد بدورها، فيما حصلت هذه القائمة وقت تماسك أطيافها (إضافة إلى التجمع والحركة الإسلامية) على 15 مقعدًا ما أكسبها ذات مرة، مكانة بيضة القبان.

وبحسب الاستطلاع فإن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يتقدم كافة الأحزاب المنافسة بـ 32 مقعدًا يليه حزب يش عتيد برئاسة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد برصيد 23 مقعدًا. ويصعد حزب عوتسما يهوديت (برئاسة سموتريتش) المتحالف مع حزب عوتسما يهوديت (ايتمار بن غفير) إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 14 مقعدًا، أما حزب المعسكر الوطني برئاسة كل من وزير الأمن بيني غانتس ووزير القضاء غدعون ساعر فيهبط إلى المرتبة الرابعة برصيد 12 مقعدًا.

ويحل خامسًا حزب شاس برئاسة آرييه درعي مع 8 مقاعد، يهدوت هتوراة تحصل على 7، وأفيغدور ليبرمان على رأس حزبه يسرائيل بيتنو يحصل على 6 مقاعد. 

وبحسب الاستطلاع نفسه فلم يتجاوز نسبة الحسم كل من حزب التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، و"البيت اليهودي" الذي تترأسه وزيرة الداخلية آييلت شاكيد.

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