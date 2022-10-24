لابيد: أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف قد يعيدون إلى الوراء حقوق مجتمع الميم

"هناك شيء واحد يجب ألا ننساه. كل ما قمنا به في العام الماضي، كل التغيير الذي بدأ هنا، يمكن محوه في يوم واحد"

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد يوم الاثنين من إمكانية انحسار حقوق الأقليات بحال انضم الحزب الصهيوني الديني (هتصيونوت هداتيت برئاسة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش) إلى حكومة ائتلافية.

أشار لابيد على وجه التحديد إلى رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزعيم حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير على أنهما قد يضران بحقوق المثليين والمثليات أثناء حديثه في مؤتمر جيروزاليم بوست في تل أبيب.

واستطرد لابيد محذرًا: "هناك شيء واحد يجب ألا ننساه. كل ما قمنا به في العام الماضي، كل التغيير الذي بدأ هنا، يمكن محوه في يوم واحد. إذا أصبح حزب سموتريتش وبن غفير جزءًا من الحكومة، فيمكن للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أن ينسوا الحقوق التي حصلوا عليها".

يضم حزب الصهيونية الدينية فصيل نوعام، وهو حزب أرثوذكسي يميني متطرف هدفه الأساسي هو تعزيز سياسات مناهضة لمجتمع الميم. في عام 2015، وصف سموتريش نفسه بأنه فخور لكونه يشكو من "رهاب المثلية الجنسية".

تم إجراء العديد من التطورات في حقوق المثليين تحت قيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد، بما في ذلك إضفاء الطابع الرسمي على حظر علاج تحويل (الجنس) والسماح بتأجير الأرحام للأزواج من نفس الجنس.

شهدت إسرائيل في شهر حزيران/ يونيو مسيرة للمثليين بمشاركة الآلاف الذين شقوا شوارع مدينة القدس في الثاني من حزيران/ يونيو في النسخة العشرين للحدث والتي افتتحت فعاليات شهر الفخر في إسرائيل.