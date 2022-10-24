الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسامح سموتريش على "تصريحاته المشينة" ضده

وكان رئيس "الصهيونية الدينية" وصف نتنياهو بتصريحاته أمس أنه "كذاب ابن كذاب"

تطرق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم إلى تسجيلات رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش التي كشفت أمس في هيئة البث الرسمية "كان" وقال إن "لابيد يريد أن يكون الحزب الأكبر حتى يتم توكيله بتشكيل الحكومة. الطريق الوحيدة لوقف خطة لابيد وعباس هي بأن يكون الليكود الحزب الأكبر، بفارق كبير جدا، لذلك أسامح سموتريش على أقواله المشينة".

وأضاف نتنياهو :"نحن يجب علينا التوقف عن إطلاق النيران داخل نفس المعسكر، يجب علينا تجنيد كل اليمين لمنع إقامة حكومة لابيد-عباس التي تعرض مستقبل إسرائيل للخطر. خلاس(عامية)، مرة واحدة تكفينا. إن حصل بن غفير وسموتريش حصلوا على مقعد واحد أكثر أو أقل ، لن يغير الأمر شيئا لأنهم بكل حال سيكونون وزراء في حكومتنا، لكن إن كان الليكود أقل بمقعد أو اثنين من لابيد هذا سيمنح لابيد الحكومة".

ويشار إلى أن بتسلئيل سموتريش هاجم في تسجيلات نتنياهو وقال إن رئيس المعارضة يكذب :"هو لم يرغب بالذهاب مع القائمة الموحدة؟ نعم رغب مع أب أبيه". وهاجم سموترييش في التسجيلات شاكيد وبينيت وأضاف :"نتنياهو لن يبقى هنا للأبد. الفيزياء والبيلوجيا ستؤدي عملها. بوقت ما ستتم إدانته في المحكمة، أنا أعرف ماذا، القليل من الصبر في الحياة. بدون أدنى شك أن نتنياهو مشكلة حسنا؟ لكن الآن اختر بين مشكلة ومشكلة. القرار أن نتنياهو هو الحدث وأنا سأبيع الكل؟".

وخلال حديث سموتريش عن محاولة الليكود إقامة حكومة بمشاركة القائمة الموحدة قال، "لو كنت أريد اجتذاب مقعدين من بيبي (المقصود نتنياهو) لتوجّب علي أن أصطدم به بقوة. إنه كذاب ابن كذاب. أيدّعي انه لم يرغب بضم القائمة الموحّدة؟ لقد أراد ذلك بكل ما أوتي من قوة. أنا لا أكذب حين يجرون معي مقابلة".

وبحسب سموترتش فإنه كان حاضرا في صلب المفاوضات مع القائمة الموحدة، برئاسة النائب منصور عباس الذي انتقل على إثر الانتخابات السابقة، إلى معسكر الوسط لينضم إلى حكومة التغيير برئاسة تناوب عليها خلال عام واحد نفتالي بينيت ويائير لابيد.