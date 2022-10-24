استطلاع انتخابي إسرائيلي: الكتلة بقيادة نتنياهو تحافظ على قوتها مع 60 مقعدا

الليكود يحصل في الاستطلاع على 32 مقعدا في حين حزب "يش عتيد" يحصل على 24 مقعدا

حافظت الكتلة بقيادة بنيامين نتنياهو على قوتها وحصلت على 60 مقعدا في الانتخابات للكنيست الـ25 في حين حصلت الكتلة التي تشكل الحكومة الحالية على 56 مقعدا.

حصل الليكود في الاستطلاع على 32 مقعدا، في حين حافظ حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لابيد على قوته وحصل على 24 مقعدا، معسكر الدولة برئاسة غانتس حصل على 13 مقعدا، في حين حصل حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريش على 13 مقعدا، حزب شاس المتدين يحصل على 8 مقاعد ،في حين حصل حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.

الأحزاب "يسرائيل بيتنو" و"العمل" و"ميرتس" يحصل كل واحد منهما على 5 مقاعد، في حين حصل تحالف الجبهة-العربية للتغيير والقائمة الموحدة على 4 مقاعد لكل واحد منهما. حزب التجمع لا يتجاوز نسبة الحسم وحصل على 2% من الاصوات ، ايضا البيت اليهودي برئاسة اييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 1.8% من الأصوات.

بخصوص رئاسة الحكومة فإن 45% يرون أن نتنياهو ملائم لرئاسة الحكومة و33% يرون الرئيس الحالي يائير لابيد ملائما. كما فحص الاستطلاع نسبة التصويت في يوم الانتخابات وتبين انها 69%، لكن هناك فرق شاسع بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، 72% لدى اليهود و46% لدى العرب.