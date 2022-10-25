تحليل: أيقظهم بعد الانتخابات

لا أثر لمظاهرات أو مواجهات ويمكن بصعوبة للمرء أن يميّز أي علامات تدل على أن هناك انتخابات ستُجرى

في غضون 7 أيام بالضبط، يوم الثلاثاء الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، في تمام الساعة 7:00 صباحًا، ستفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء إسرائيل، وسيذهب المواطنون للإدلاء بأصواتهم للمرة الخامسة خلال 3 سنوات. كيف سيكون شكل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) القادم؟ هذا هو السؤال، لكن المشكلة تكمن في أن الجمهور لا يبدو مهتمًا بالأمر.

"عدم المبالاة 22" هو الاسم الأنسب الذي يمكن أن نطلقه على هذه الانتخابات. لا أثر لمظاهرات أو مواجهات ويمكن بصعوبة للمرء أن يميّز أي علامات تدل على أن هناك انتخابات ستُجرى. ماذا لدينا إذن، حتى الآن؟ أشرطة فيديو، وهنا وهناك تسجيلات تضيء شعلة تنطفئ بعد نصف يوم. هذه ليست انتخابات بمعنى الانتخابات الإسرائيلية التي عشناها من قبل.

ربما ترك موسم الأعياد اليهودي الذي انتهى لتوه بصمته على المشهد، العطلات التي أجّلت "صرف الأموال" على الحملات إلى آخر أسبوعين في شهر تشرين الأول/ أكتوبر. ربما يرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود حيل جديدة بعد الآن، وربما يكون السبب في ذلك هو أن الجميع (السياسيين والناخبين) قد سئموا بالفعل من الطقوس ويرغبون بأن يأتي اليوم التالي. الكل يريد أن يستيقظ بعد أن ينتهي الأمر.

"لن أخبرهم بأي شيء حتى ينتهي الأمر، وبعد ذلك سأقول لهم فقط من ربح"، يُشاع أن الأميرال الأمريكي بيل هالسي قال ذلك عن وسائل الإعلام في الحرب العالمية الثانية، ويبدو أن هذا ما يريد الناخب الإسرائيلي سماعه بخصوص هذه الحملة الانتخابية.

التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الوزراء يائير لابيد وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس - هو إخراج الجماهير اللامبالية من المنزل وإلى مراكز الاقتراع. يوم الانتخابات في إسرائيل هو يوم عطلة رسمية، أصبح على مر السنين يومًا للترفيه - في مراكز التسوق والأسواق وعلى الشاطئ. لابيد ونتنياهو وغانتس بحاجة إلى إيجاد طريقة لجذب الجمهور للوقوف في طابور للتصويت قبل أن يقفوا في طابور المتاجر. كيف يفعلون هذا؟ بالنظر إلى الحملات حتى الآن - ليس من المؤكد أنهم يعرفون ذلك على الإطلاق.

بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة 67 في المائة - وهو رقم منخفض بالنسبة لإسرائيل. في العديد من المناطق، كانت نسبة المشاركة أقل من 50 في المائة. هل قلنا لا مبالاة؟ عندما يكون عدد غير قليل من الأحزاب في "منطقة الخطر" وقد لا يجتازون نسبة الحسم الانتخابية لدخول البرلمان، يبقى السؤال حول شكل الكنيست القادم مفتوحًا تمامًا - للأفضل أو للأسوأ. من ناحية أخرى، كل شيء مفتوح وقد تكون هناك مفاجآت كبيرة في الساعة 10 مساءً. عندما تعلن محطات التلفزيون الثلاثة الإسرائيلية توقعاتها بناءً على استطلاعات الرأي. من ناحية أخرى، لو كانت اللامبالاة حزبًا، فسيكون بالتأكيد قادرًا على تشكيل ائتلاف مستقر لمدة 4 سنوات.

تفتخر إسرائيل بأنها الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهذه بحاجة إلى صيانة. المشكلة هي أنك تأخذ سيارتك إلى المرآب للصيانة مرة واحدة في السنة، لكننا نجري الصيانة لديمقراطيتنا في المتوسط مرة كل 9 أشهر. وصف رئيس الوزراء السابق إيهود باراك إسرائيل بأنها "فيلا في الغابة". قد يكون الوقت قد حان لتجديد الفيلا وتغيير النظام. ولكن حتى يحدث ذلك (واسمحوا لي أن أؤكد لكم: لن يحدث ذلك)، من المهم أن تخرجوا وتصوّتوا.