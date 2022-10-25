نتنياهو يرد على تحذيرات أمريكية من مغبة ضم بن غفير في حكومة قادمة: "لن أرضخ"

"نحن ديمقراطية وسنقرر من سيكون في الحكومة القادمة. أعرف كيف أصر على رأيي ولدي القدرة لئلا أحني رأسي وأقول لا"

عقّب رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) بحدّة على تحذيرات كبار المسؤولين في الولايات المتحدة بشأن إمكانية تعيين إيتامار بن غفير وزيرًا في الحكومة المقبلة التي يقودها. في مقابلة أجرتها معه إذاعة "كول براما" الحريدية قال نتنياهو: "نحن ديمقراطية وسنقرر من سيكون في الحكومة القادمة. أعرف كيف أصر على رأيي ولدي القدرة لئلا أحني رأسي وأقول "لا" عند الضرورة"، وفق ما جاء في موقع والا.

تأتي أقوال نتنياهو في أعقاب ما نُشر في والا، من تحذير صادر عن السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز لنتنياهو بأنه إذا ضمّ بن غفير في حكومة مقبلة، فسيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومما جاء في مداخلة نتنياهو "قلت لمينديز: هل تتحدث معي عن شخص (بن غفير) يؤمن بدولة إسرائيل ويدعم جنود الجيش الإسرائيلي؟ لم أسمع كلمة واحدة عن ذهاب غانتس ولابيد مع منصور عباس والإخوان المسلمين، الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهودية ويتوجّهون لعزاء قتلة اليهود".

خلال المقابلة، سُئل نتنياهو عن إمكانية التفاوض على صفقة إدعاء في القضايا المعلقة ضده، حتى لو عاد لشغل منصب رئيس الوزراء فأجاب بالرفض. "هذا هراء. على العكس من ذلك، ماذا أريد؟ أن تنهار المحاكمة بكل التفاصيل الوقحة التي خيطت ضدي، فلتُبث على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، وليرى جميع مواطني إسرائيل كيف ينهار كل شيء ويتكشّف".