حزب الليكود يحصل على أكثر من مقعد من المجتمع العربي حسب إستطلاع إسرائيلي

أوضح الإستطلاع أن "34.2 في المئة من الجمهور العربي يعتقدون أنه لا يوجد حاليا مرشج مناسب لمنصب رئيس الوزراء"

أكد استطلاع انتخابي إسرائيلي معمق، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الجمهور العربي المشاركة في التصويت 49 في المئة، مشيرا إلى أنه " حوالي نصف العرب (46.8٪) يرغبون في إدراج حزب عربي في أي حكومة يتم تشكيلها بعد الانتخابات".

وبحسب الإستطلاع فإن، حزب "الحركة العربية للتغيير سيحصل على 4.1 مقاعد من أصوات الناخبين العرب" في حين أن حزب "القائمة العربية الموحدة سيحصل على 3.7 مقاعد و حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 3.2 مقاعد، وحزب الليكود سيحصل على 1.3 مقاعد".

وأوضح الإستطلاع أن "34.2 في المئة من الجمهور العربي يعتقدون أنه لا يوجد حاليا مرشج مناسب لمنصب رئيس الوزراء"، مردفا "أن بنيامين نتنياهو يحظى بتأييد كبير بنسبة 18.6 في المئة".

وتم إجراء هذا الإستطلاع من قبل برنامج كونراد أديناور للتعاون اليهودي العربي، ومركز موشي ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لجامعة تل أبيب، وشارك فيه 510 من المواطنين العرب في إسرائيل.