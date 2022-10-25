رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور مدينة الناصرة في محاولة لدعوة العرب للتصويت في الإنتخابات

أضاف يائير لابيد، في حالة إذا لم يصوت عرب إسرائيل "فإن ما مُنح العام الماضي سيُسحب منهم"

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الناصرة في شمالي البلاد، وإلتقى هناك رئيس البلدية، علي سلام إلى جانب عدة رؤساء بلديات عرب آخرين، وذلك في محاولة لدعوة العرب في إسرائيل للتصويت في الانتخابات الأسبوع المقبل.

وفي خطابه، رحب يائر لابيد بانخفاض معدلات الجريمة هذا العام في المجتمع العربي مقارنة بالسنة الماضية، قائلا "مسؤولية المجتمع العربي عن مصيره تتجلى في حقيقة أنه جزء من الديمقراطية".

وأضاف يائير لابيد، في حالة إذا لم يصوت العرب في إسرائيل "فإن ما مُنح العام الماضي سيُسحب منهم"، مردفا "انتم تصوتون لحياتكم وتصوتون لتكونون جزءا من الديمقراطية".

وكان يائير لابيد، قد ألقى الأسبوع الماضي باللوم على الحكومة الإسرائيلية السابقة في مشكلة استفحال الجريمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى "15 عامًا من الإهمال"، بالإضافة إلى "مشكلة الإسكان في المجتمع العربي" معربا عن دعمه لبناء مساكن جديدة في البلدات العربية للتعامل مع المشكلة سعيا لحلها.

وأكد استطلاع إسرائيلي أن "34.2 في المئة من الجمهور العربي يعتقدون أنه لا يوجد حاليا مرشج مناسب لمنصب رئيس الوزراء"، مردفا "أن بنيامين نتنياهو يحظى بتأييد كبير بنسبة 18.6 في المئة".