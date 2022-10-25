خاص لـ i24news :بنيامين نتنياهو يؤكد أن يائير لابيد لا يمكنه أن "يقول لا" للولايات المتحدة

نتنياهو، إن "رئيس وزراء إسرائيل يجب أن يكون بمقدوره أن يقول "لا" للمطالب والضغوط التي تهدد أمن البلاد"

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في مقابلة له مع قناة i24NEWS، أن رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد "لا يعرف كيف يقول لا" للولايات المتحدة ، وتعهد بأن "يعلن عن رفضه" في وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذا كان ذلك يصب في مصلحة إسرائيل.

وقال بنيامين نتنياهو، إن "رئيس وزراء إسرائيل يجب أن يكون بمقدوره أن يقول "لا" للمطالب والضغوط التي تهدد أمن البلاد" مشددا على أن "لابيد لا يستطيع قولها" في إشارة إلى "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على الحدود البحرية".

وأضاف بنيامين نتنياهو، أن لابيد كان "يستسلم بشكل مخجل لتهديدات نصر الله"، كما يعارض بشدة توصل القوى العالمية إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، قائلاً إن ذلك "يلقي بظلاله على أمننا ومستقبلنا".

وفي سياق الإنتخابات الإسرائيلية التي ستكون في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، تطرق بنيامين نتنياهو، في تصريحاته لقناة i24NEWS، إلى ما سيحتاجه للفوز فيها وماذا سيفعل إذا استعاد منصب رئاسة الوزراء.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إن "السبب الوحيد الذي يجعلنا نتمتع بفرصة الفوز هو أن الناس لديهم، في هذه الانتخابات، فرصة لرؤية بديل"، مردفا أنه "في عهد لابيد، حدث ارتفاع رهيب في تكلفة المعيشة .. ارتفاع هائل في الهجمات العدائية، وتراجع قدرة إسرائيل على الصمود أمام تهديدات إيران وحزب الله"، مضيفًا: "الناس يقولون" نريد استعادة بلدنا، "لذا إذا عبر الناس عن ذلك بالفعل في الاقتراع، فأعتقد أننا سنفوز".

وبخصوص مخاوف الجالية اليهودية في الولايات المتحدة بشأن حزب "الصهيونية الدينية"، ولا سيما زعيمه إيتمار بن غفير، الذي من المتوقع ان يشغل منصبًا رفيعًا في حكومة نتنياهو، أشار زعيم المعارضة إلى تحالف لابيد "مع جماعة الاخوان المسلمين" في اشارة الى القائمة العربية الموحدة.

"وقال بنيامين نتنياهو، بالقول: "لماذا لم أسمع الجالية اليهودية عندما اتخذ لبيد جماعة الإخوان المسلمين (في تحالفه) التي تعارض إسرائيل كدولة يهودية؟

وأشار بنيامين نتنياهو في حديثه، "الإخوان المسلمون يعارضون الديمقراطية، عندما يكون لدينا خيار بين أولئك الذين يدعمون دولة يهودية وأولئك الذين يدعمون أعداء إسرائيل، أعتقد أن لا حاجة لهذا السؤال الخاطئ".

"عندما يكون الليكود قوي، فإننا نتحكم في الحقائب الوزارية الرئيسية، مثل المالية والأمن، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يصوتون لليكود، ويصوتون لأحزاب أخرى، يقعون في فخ لابيد، وإذا كانوا لا يريدون لابيد والإخوان المسلمين، إذن عليكم التصويت لليكود ".