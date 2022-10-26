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حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية يتعزز بصورة قياسية في استطلاع انتخابي جديد

i24news

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رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد
Photo by Gideon Markowicz/Flash90رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد

في حين يحصل الليكود على 31 مقعدا والصهيونية الدينية على 14 مقعدا

أظهر استطلاع انتخابي للقناة الاسرائيلية "13" بأن حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد "يش عتيد" يتعزز ويصل الى رقم قياسي ويحصل على 27 مقعدا، يأتي هذا على حساب حزبي "العمل" و"ميرتس" حيث ينخفض كل إلى 4 مقاعد لكل واحدة منهما. 

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حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو يحصل على 31 مقعدا، في حين ترتفع "الصهيونية الدينية" الى 14 مقعدا، معسكر الدولة برئاسة بيني غانتس يحصل على 11 مقعدا، في حين يحصل حزب "شاس" على 8 مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، حزب "يسرائيل بيتنو" مع 6 مقاعد، بينما يحصل تحالف الجبهة-العربية للتغيير على 4 مقاعد، والقائمة الموحدة على 4 مقاعد أيضا. 

ووفقا لخريطة الكتل السياسية تحصل كتلة اليمين على 60 مقعدا والكتلة التي تشكل الائتلاف الحالي على 56 مقعدا. في حين أن حزب "البيت اليهودي" برئاسة آييلت شاكيد لا يتجاوز نسبة الحسم ويحصل على 2.2 من الاصوات ، حزب التجمع الديموقراطي هو ايضا تحت نسبة الحسم ويحصل على 2.3 من الأصوات. 

بحسب الاستطلاع 65% من الإسرائيليين قرروا بشكل قاطع لمن سيصوتون، بينما 29 % لا زالوا مترددين لمن سيصوتون. 

 

 

 

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