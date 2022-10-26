حكومات الوحدة الإسرائيلية دواء لحالة الشلل السياسي أو تجسيد لهذا الشلل؟

البلادُ عَرَفَتْ منذُ نشأَتها، العديدَ منْ هذهِ الحكومات: الحكومةُ الأولى، حكومةُ إشكول خلالَ حربِ 67.

في إسرائيل، يُطلقُ مصطلحُ حكومةِ الوحدةِ الوطنية، على تلكَ التي تضمُ الحزبين، اللذينِ تنافسا على رئاسةِ الحكومة- عادةً ما يكونانِ أكبرَ أحزابِ المعسكرين: اليمينُ واليسار.

البلادُ عَرَفَتْ منذُ نشأَتها، العديدَ منْ هذهِ الحكومات: الحكومةُ الأولى، حكومةُ إشكول خلالَ حربِ 67، مئير في حربِ الاستنزاف، وشارون في الانتفاضة.

وانْ كانتْ حالاتُ الطوارئ - الحروبُ آنذاك، دافعًا لانضمامِ المعارضةِ إلى الحكومةِ دونَ شروط، فأحيانًا يكونُ الاعتبارُ سياسيًا، ومعَ شروطٍ مُسبقة.

بأنْ تُسفرَ نتيجةَ الانتخابات، عن تعادلِ المعسكرات، فيعجزَ أيٌ منها عن تشكيلِ حكومة، فيلجأَ الطرفانِ إلى حكومةِ وحدةٍ وطنية.

تقاسمُ السلطة، على شكلِ تناوبٍ على رئاسةِ الحكومةِ بينهما، يكونُ شرطًا مُسبقا، لتفادي انتخاباتٍ جديدة، تُكلّفُ مواردَ اجتماعيةً واقتصادية، وتُدْخِلُ البلادَ في شللٍ وجمود.

أولُ حكومةٍ كهذه، تشكّلتْ في 84، ليرأسَ اليساريُ بيريس الحكومةَ في أولِ عامينِ ويستقيل، ويخلفهُ اليميني شامير، على رأسِ حكومةٍ جديدة، متشابهةٍ لعامين.

الأزمةُ الحالية: إجراءُ خمسِ معاركَ انتخابيةٍ في سنتينِ ونصف، سببها أن نتائجَها جميعًا متقاربة، ولا يستطيعُ أيُ معسكرٍ سياسيٍ بموجبها، تشكيلَ حكومة.

لكنَ الخلافات، حالتْ دونَ تبني الحلَ التقليديَ بمثلِ هذهِ الحالات: حكومةُ التناوبِ والوحدةِ الوطنية، إلا مرتين: بعدَ انتخاباتِ مارس/آذار 2020، ومارس/آذار 2021.

حكومتان، تختلفانِ عن حكومةِ أربعةٍ وثمانين84، بأنهما حكومتانِ نُصِّبَ عندَ تشكيلِهما رئيسانِ سويًا، ترأسَ كلُ واحدٍ منهما مجموعةً متساوية، من الوزراءِ الموالينَ له.

خلالَ ولايةِ الحكومة، يتناوبُ الرئيسانِ على المنصبِ تلقائيًا، دونَ الحاجةِ لاستقالةِ الأولِ وتنصيبِ الثاني، معَ تشريعِ ذلكَ في الكنيست، كتعديلٍ على قانونِ أساسِ الحكومة.

أمرٌ، أثارَ سيلًا منَ الانتقادات، بالأساسِ لأنَ ذلكَ يستحدثُ منصبَ رئيسِ حكومةٍ بديل، ويُعدّلُ نصوصًا دستوريةً لاعتباراتٍ سياسية.

التجربةُ الأولى فشلت، لإخلالِ رئيسِ الحكومةِ آنذاكْ نتنياهو بالتناوب، ما يعني أن حكوماتِ الوحدة، بقدرِ ما تستندُ إلى القانون، فيجبُ أن تستندَ لمعاييرَ أخلاقية، ووفاءً بالتعهدات.

إلا أن المؤيدين، يرونَ أن حلًا كهذا، يبقى أفضلَ من انتخاباتٍ إسرائيليةٍ جديدة، تأتي بذاتِ النتائج، متسلحينَ بالبرغماتية، إزاءَ تغييرِ قانونِ الأساس.