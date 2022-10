الرئيس السابق للأركان دان حالوتس يهاجم بن غفير ويحذّر من حرب أهلية

وجّه رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس انتقادات قاسية اللهجة لعضو الكنيست اليميني المتطرف ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير محذرًا من مغبة استلامه وزارة في حكومة مقبلة.

وقال حالوتس إنه "في اللحظة التي يحاول فيها بن غفير تنفيذ أي من أفكاره الرهيبة، ستندلع حرب أهلية. لن نتنازل عن الحقوق الأساسية، هذا الرجل تهرب من الخدمة العسكرية، في سجله العديد من المخالفات، ولا أعرف كيف تم له الحصول على سلاح".

جاءت أقوال بن حالوتس، الأربعاء، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "ديمقراتيفي"، وفق النشر في معريف.

وأضاف حالوتس: " هذا الذي تنكّر بزي باروخ جولدشتين في سن 18 عاما، وبعدها قال "لحظة، لكن ذلك حصل عندما كنت في سن 18 - الآن أنا مختلف"، هو ليس مختلفًا ولن يكون مختلفًا. ما نراه هو ما نحصل عليه".

وفي تعقيبه على أقوال حالوتس قال بن غفير: "ها هم يمهّدون الأرض. يجب أن نصل إلى 15 مقعدًا. يجب أن نصل إلى 15 مقعدًا".