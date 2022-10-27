وزير القضاء الإسرائيلي: وصول قائمة متطرفة إلى حقائب وزارية حساسة هو كابوس سياسي لدولة إسرائيل

نتنياهو رضخ لشروط المتدينين وتنازل عن تعليم المواضيع الأساسية لطلاب المعاهد الدينية بينما نحن لن يتم ابتزازنا

في أعقاب تحذير الرئيس السابق لهيئة الأركان الإسرائيلية دان حالوتس من مغبّة ضم بنيامين نتنياهو عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتامار بن غفير لحكومة برئاسته باعتبار أنها قد تقود لحرب أهلية، دعت قناة i24news بالعربية وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مقابلة، الخميس لاستبيان موقف حزبه من تلك القضية ومن صورة الانتخابات التي بات يفصلنا عنها، أقل من أسبوع.

يتحدث حزبك عن كون غانتس منافسا محتملا لرئاسة الوزراء لكن هل يمكن أن يتم ذلك لحزب صغير كحزبكم؟

من أجل أن يحصل هذا يجب على معسكر همحاني همملختي (المعسكر الوطني) أن يحصل على أكبر قدر من المقاعد. رئيس الوزراء السابق بينيت كان رئيساً لكتلة من 6 أعضاء. في التاريخ السياسي لدولة إسرائيل، هناك أمثلة، وأنا كنت السكرتير الحكومي لأريك شارون فبينما كان لديه 19 مقعدا، تشكل ائتلافه من 80 مقعدا وسيطر على ائتلافه بشكل فعال وناجح. بما معناه أن هناك عدة أبعاد تتعلق في القدرات السياسية ولكن في نهاية المطاف يجب ان نحصل على أكبر قدر ممكن من المقاعد ولكن مع هذا الأمر، الأهم في النظام البرلماني كما هو الحال في دولة إسرائيل، هو من هو الشخص الذي يمكن أن يجلب 61 مقعدا ويشكل أغلبية برلمانية.

نتنياهو، لم ينجح بالوصول إلى هذا الرقم في أربع معارك انتخابية وآمل ألا ينجح بذلك بانتخابات الأسبوع المقبل. لابيد لا يوجد لديه أي حظ برلماني للوصول إلى هذا الرقم، نحن لن نتعاون بأي شكل من الأشكال مع حكومة ستحظى بدعم قائمة الجبهة والعربية للتغيير التي هي قائمة معادية لإسرائيل. ولذلك هناك احتمالان إما نتنياهو مع معسكره المتطرف بحال تحقق سيناريو حصوله على 61 مقعدا وهذا سيناريو خطير لدولة إسرائيل، أو أنه لن يحصل على هذا الرقم وعليه ستكون اللعبة مفتوحة وستكون فرصة حقيقية لإنشاء حكومة وحدة واسعة. أعتقد أن في ظل الوضع السياسي الحالي فإن الشخص الذي يمتلك الحظ الأكبر لإنشاء حكومة كهذه وإدارة حكومة كهذه هو بيني غانتس.

نتنياهو قال في مقابلة معنا أن حكومتكم هي التي جلبت متطرفين مثل منصور عباس، ما هو ردكم على هذا الادعاء؟

أريد أن ألفت النظر إلى أننا لم نصل بعد إلى مرحلة المفاوضات الائتلافية، لكننا سنركز أيضا على قيمنا في المفاوضات الائتلافية. نحن لن نوافق على التوجه غير المسؤول الذي صدر عن نتنياهو حين قال إني مستعد لأن أدفع المال للمعاهد الدينية اليهودية حتى وإن لم تدرّس المواضيع الأساسية كالرياضيات والإنجليزية والعلوم، نحن لن يتم ابتزازنا من قبل أي أحد.

في سؤال عن التنازلات التي سيتم تقديمها في سبيل تشكيل حكومة ائتلاف واسعة قال ساعر:

القائمة الموحدة لم تكن جزءاً من الحكومة كانت جزءا من الائتلاف، لم يكن لها أي تأثير على السياسة الأمنية، هي لم تكن حاضرة في جلسات الحكومة هي حاولت استخدام قوتها البرلمانية لخدمة المواطنين العرب في إسرائيل في قضايا التعليم والبنى التحتية ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، لكن لا يمكن مقارنة هذه القائمة بقائمة متطرفة تريد أن يكون لديها وزارة الأمن ووزارة الداخلية وهما الحقيبتان الوزاريتان الأكثر حساسية في دولة إسرائيل. سيكون هذا كابوساً سياسياً لدولة إسرائيل. . كابوسًا على المستوى الأمني كابوسًا على المستوى الدولي. ويجب أن نبذل كل ما بوسعنا كي لا نصل إلى هذا الوضع.