أي انخفاض بمقدار واحد أو أكثر دون نسبة الحسم سيعطي نتنياهو الأغلبية لتشكيل حكومة

سيتوجه المواطنون الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء للمرة الخامسة خلال حوالي ثلاث سنوات ونصف، على أمل تشكيل حكومة مستقرة هذه المرة. ومع ذلك، اظهر اخر استطلاع انتخابي الذي أجراه مناحيم لازار من قبل معهد "فينالس بوليتكس" التابع لموقع "معاريف" أن أيا من الكتلتين لا تملك حاليا القدرة على تشكيل حكومة.

وبحسب الاستطلاع، لو جرت الانتخابات اليوم، ستحصل الكتلة المؤيدة لبنيامين نتنياهو على 60 نائبًا، بينما سيحصل خصومه على 44 نائبا، ومعسكر الدولة في المنتصف بـ 12، اما حزب الجبهة والعربية للتغيير التي قد تحسم القوى بين الكتل تحصل على اربعة مقاعد، والتي تقع على حد نسبة الحسم.

ومع ذلك، فإن أربعة أحزاب في المعسكر المعارضة لنتنياهو وهي ميرتس، العمل، الموحدة، والجبهة متواجدة في خطر عدم العبور، وأي انخفاض بمقدار واحد أو أكثر دون نسبة الحسم سيعطي نتنياهو الأغلبية اللازمة على الأرجح لتشكيل حكومة.

وبحسب الاستطلاع ، لو أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 31 نائبًا، كما في الاستطلاع السابق. من ناحية أخرى، يواصل "يش عتيد" بقيادة يائير لابيد في الارتفاع ويحصل على 25 نائبا.

الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير مستقرة كثالث أكبر حزب، يحصل على 14 مقعدًا. ويواجه معسكر الدولة الذي يقوده بيني غانتس وجدعون ساعر، الذي لديه ادعاءات بتشكيل حكومة، صعوبة في الارتفاع ويبقى مع 12 مقعدًا فقط.

اما حزب شاس، بقيادة أرييه درعي، يرتفع إلى 9، مقارنة بيهودية التوراة، التي ينخفض تفويضها إلى 6. وكذلك إسرائيل بيتينو، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تنخفض من 7 إلى 6 انتداب.

ومن الاحزاب التي لن تعبر نسبة الحسم هو حزب البيت اليهودي بقيادة أييليت شاكيد، يحصل على 2.1٪ من الأصوات. والتجمع الديمقراطي يحصل على 1.8 ٪، والحزب الاقتصادي بقيادة البروفيسور يارون زليشا - 1.2 ٪ ، والحرية الاقتصادية بقيادة ابير كارا - 0.7 ٪.