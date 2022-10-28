أعطاها مسؤولو الحزب وعدًا: إذا استقالت، فسوف يضمنون لها العودة مرة أخرى إلى معسكر اليمين.

بعد شهرين ونصف التي لم تتجاوز فيهم اييلت شاكيد نسبة الحسم، يحاولون في الليكود إحداث استقالة منسقة لرئيسة قائمة "البيت اليهودي"، أييليت شاكيد، من خوض الانتخابات وهذا ما نشره موقع N12 هذا الصباح ( الجمعة). وأعطاها مسؤولو الحزب وعدًا: إذا انسحبت، فسوف يضمنون لها العودة مرة أخرى إلى معسكر اليمين.

وردت شاكيد في تغريدة على Twitter: "أنا بالفعل في معسكر اليمين، ليس لدي بيت آخر. نتنياهو يرى أيضا أن استطلاعات الرأي تزداد قوة لصالحه، معا سنقيم حكومة يمينية مستقرة لمدة 4 سنوات ".

في بداية الاسبوع عقد البيت اليهودي نقاشا طارئا حول مسألة الانسحاب من السباق. وضغط رئيس حزب البيت اليهودي، حجيت موشيه، على شاكيد للاستقالة: "نحن حزب يميني ولدينا مسؤوليات. إذا كان لدينا نصف في المائة في عداد المفقودين من الكتلة، فلن نغفر لأنفسنا. ونفى الحزب النشر وقال: "شاكيد مستمرة حتى النهاية".

معضلة خوض الانتخابات تجري معالجتها من قبل عدة أحزاب في حزب البيت اليهودي. ويعتقد بعض المقربين من شاكيد أنها إذا لم تنجح، فسيتم إلقاء اللوم عليها علنًا بسبب بمنع حصول كتلة نتنياهو على 61 مقعدًا، خاصة بين الجمهور المتدين - القومي الذين أصيبوا بخيبة امل شديدة بسبب حرق الأصوات.

ويعتقد البعض الآخر أن شاكيد يجب أن تخوض المعركة حتى النهاية لأن معظم ناخبيها لن يدعموا أي شخص آخر على أي حال، وبهذه الطريقة سيكون لديها قوة عدة آلاف من الناخبين في الانتخابات السادسة.

وقالت شاكيد في مؤتمر صحفي قبل ثلاثة أيام إنها لن تستقيل قبل الانتخابات. "منذ اللحظة التي نُشرت فيها الأخبار بأنني على وشك الانسحاب، تلقيت دفعة هائلة من الجمهور. وقالت "أنا هنا لإيقاف الشائعات، سأخوض الانتخابات حتى النهاية."