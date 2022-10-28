لابيد إن "هذه انتخابات مصيرية من أجل مستقبل بلدنا ومستقبل أطفالنا

أربعة أيام على افتتاح صناديق الاقتراع، وتركز الأحزاب المختلفة جهودها وتستعد ميدانياً في محاولاتها لإقناع الناخبين. وعليه كرس رئيس الوزراء يائير لابيد، صباح (الجمعة)، جولة في هرتسليا، للقاء الناخبين، واستقبل لابيد بترحيب شديد وقوي مع نشطاء حزبه، وتلقى عناقًا والتقط صوراً مع من طلبوا ذلك.

وقال لابيد إن "هذه انتخابات مصيرية من أجل مستقبل بلدنا ومستقبل أطفالنا. خذ جميع أصدقائك وعائلتك يوم الثلاثاء ، واذهب للتصويت وحدد المستقبل".

ومن المتوقع ان تكون نهاية أسبوع عاصفة ودراماتيكية متوقعة للأحزاب العربية التي تكافح من أجل زيادة إقبال الناخبين. المتسابقون سيأتون اليوم وغدا إلى حلقات بيتية ومؤتمرات في البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب.

وعلى خلفية إحياء الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم، والتي راح ضحيتها 43 رجلاً وامرأة وطفلاً، سيصل عدد من النشطاء البارزين إلى المدينة غداً لإلقاء الخطب التي من المتوقع بالطبع أن تربط الحدث المأساوي بـ الانتخابات يوم الثلاثاء.

وبحسب استطلاعات الرأي الداخلية للأحزاب العربية، فإن الجبهة تفتقر إلى نحو 10 آلاف صوت لتعبر نسبة الحسم، اما التجمع بحاجة الى 19 ألف صوت، بينما تظهر الاستطلاعات الداخلية أن قوة حزب التجمع تعززت وأن حزب منصور عباس قد يصل لخمسة نواب، وفي الوقت نفسه، توقع استطلاع حديث في المجتمع العربي أن تبلغ نسبة التصويت 48٪.