الانتخابات الإسرائيلية: استطلاعات رأي متعددة تتوقع فوز نتنياهو فقط

توقعت الاستطلاعات أن يفوز التحالف الحالي بـ 56 مقعدا، وتحصل قائمة الجبهة العربية على 4مقاعد

توقعت أربعة استطلاعات للرأي أن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سيحصل على مقعد واحد من أغلبية مطلقة في محاولته العودة إلى السلطة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة الأسبوع الوشيك.

وسعي نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة بمساعدة تحالف بين حزبه الليكود ومجموعة الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان ''، أمس الخميس، وثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها صحيفة "معاريف"، والقناة (12) الإخبارية ، والقناة (13) الإخبارية، أن كتلة نتنياهو المكونة من أربعة أحزاب فازت بـ 60 مقعدًا من مقاعد البرلمان الإسرائيلي البالغ عددها 120 في تصويت الثلاثاء الوشيك.

وقعت إسرائيل في دائرة انتخابية منذ عام 2019 ، العام الذي اتُهم فيه نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا وصفها بأنها مطاردة سياسية "مزورة". بعد أربعة أصوات غير حاسم ، أطاح تحالف من الأحزاب الليبرالية واليمينية والعربية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في يونيو/حزيران من عام 2021 ، بعد أربعة أصوات غير حاسمة.

وتحالف نتنياهو مع إيتمار بن غفير، الذي سيختبر إدراجه في الحكومة علاقات إسرائيل الخارجية ويمكن أن يزعج الحلفاء الغربيين، وكذلك الفلسطينيين والدول العربية.

وتوقعت الاستطلاعات أن يفوز التحالف الحالي بـ 56 مقعدا، وأن تحصل قائمة الجبهة العربية على أربعة مقاعد.