لا يزال عباس يعتقد أنه سيحصل على 5 مقاعد أو أكثر في الانتخابات

وصل رئيس القائمة الموحدة منصور عباس مساء اليوم (السبت) في برنامج "لقاء مع الصحافة" على أمل أن يتمكن في هذه الجولة أيضا من قلب الموازين، بعد أن وصف بأنه مفاجأة الانتخابات في الجولة السابقة. ولا يزال عباس يعتقد أنه سيحصل على 5 مقاعد أو أكثر في الانتخابات، على خلفية تفكك «القائمة المشتركة».

وقال عباس "ثقلنا السياسي يعتمد على التمثيل العربي بأكمله. لهذا السبب، طوال الحملة، كت أدعو الناس للتصويت للموحدة وأولئك الذين لا يريدون التصويت لنا ليخرجوا ويصوتوا. هذا هو الموقف المسؤول الذي أروج له".

وبحسبه ، "هناك خلاف جاد داخل المجتمع العربي وفي الشهر ونصف الماضي، منذ أن قدمنا ​​القوائم، والجبهة والتجمع تسعى لكسب العواطف والتلاعب بها ويطالبون الناس بانقاذهم فقط بدون الحديث عن اي برنامج.

واضاف عباس "لقد أصبحوا من الأشخاص الذين ليس لديهم برنامج انتخابي، وقد أهملوا كل مشاكل المجتمع العربي. لا جريمة ولا عنف ولا سكن ولا يوجد سوى "انقذونا وانقذوا ايمن عودة واحمد طيبي وسامي ابو شحادة".

في الجولة السابقة من الانتخابات، وحتى اللحظة الأخيرة لم يتضح ما إذا كان سيواصل حملته نحو نتنياهو أو يدخل حكومة بينيت ولبيد. وبحسب رئيس تجمع راعم ، "كان الجميع يعلم أن شيئًا ما كان يحدث وحتى آخر نصف ساعة قبل أن أوقع اتفاق الائتلاف مع لبيد وبينيت ، كنت على الخط مع بنيامين نتنياهو ، وأكد ذلك". وأوضح أن الخطوة وقرار الدخول إلى الحكومة كان من الممكن أن يكون أسهل لو كان قد دخل في حكومة يمينية: "اعتقدت أنه من المناسب القيام بمثل هذه العملية مع اليمين".

وكشف عباس أنه خلال الجولة نفسها ، "خلال المفاوضات كانت هناك مقترحات لتسويات مع سموتريتش أيضًا." حسب قوله، من الضروري أن نشعر بالإحباط من المستقبل، أو نتطلع إلى الأمام ونحاول إيجاد حل وسط ذو قيم لجميع مواطني الدولة يهوداً وعربًا. والا سنبقى أسرى التاريخ ".