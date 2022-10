عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد": 'هتلر أيضًا صعد إلى السلطة ديمقراطيًا'

شبه عضو الكنيست عن حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس السبت، تشكيل حكومة يمينية متطرفة محتملة بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، بنظام الألماني أدولف هتلر.

وقال السياسي الإسرائيلي رام بن باراك، رئيس لجنة الخارجية والأمن، في فعالية في بئر السبع الجنوبية "أنا لا أقارن هذا بأي شيء، لكن هتلر صعد إلى السلطة بطريقة ديمقراطية"، وأضاف "نحن بحاجة إلى حماية ديمقراطيتنا".

وتابع رام بن باراك، أنه ستكون هناك تداعيات شديدة على النظام القضائي لكتلة نتنياهو - بما في ذلك حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف - الذي فاز في انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد رام بن باراك، أن صعود تحالف (الصهيونية الدينية) الذي يمثله السياسيان اليمينيان المتطرفان إيتمار بن جفير وبتسلائيل سموتريتش، في ظل وجود شخص رأيناه مع مرور الوقت مستعد لفعل أي شيء تقريبًا من أجل البقاء في السلطة، واصفا الحلف بأنه" خطير ويجب أن نمنع ذلك".

أوضح بن باراك لاحقًا على تويتر أنه "لا يقارن أبدًا أي شخص في إسرائيل وهتلر"، مشيرا إلى أن "محاولة تقديم هذا على أنه مقارنة غير صحيحة، وسوف يحزنني إذا حاول شخص ما تقديمه بهذه الطريقة".