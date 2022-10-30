خبراء : إسرائيل عرضة لتهديدات الإنترنت قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية

تستعد الوزارة سالفة الذكر والمديرية الإلكترونية الوطنية، لمكافحة الهجمات المباشرة على البنية التحتية للتصويت

على بعد أيام من الانتخابات الإسرائيلية، تقف إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال وقوع هجمات إلكترونية أو حملات تأثير من خصوم أجانب، ولا سيما إيران، بهدف إثارة المزيد من التوترات.

وقال مكتب وزير الإتصالات الإسرائيليلة، يوعاز هندل، قبل أن تجري إسرائيل تصويتها الخامس في أقل من 4 سنوات، إن "الثلاثاء يوم الإنتخابات هو هدف مرغوب فيه لحملات التأثير"

وبهذا تستعد الوزارة سالفة الذكر والمديرية الإلكترونية الوطنية، لمكافحة الهجمات المباشرة على البنية التحتية للتصويت، بما في ذلك جهود القرصنة التي تستهدف خوادم ومواقع لجنة الانتخابات المركزية.

وقال أرييل ليفين والدمان، مراسلi24NEWS المختص في العلوم والتكنولوجيا : "الانتخابات الإسرائيلية آمنة مثل أي مكان آخر"، مضيفا "لكن هن، لا تخترق النظام ، بل تخترق الناس."

بدوره حذر رئيس لجنة الانتخابات اسحق عميت من جهود "نزع الشرعية عن النتائج" ومن ثم "الاضرار بالديمقراطية .. وتسبب الانقسامات والريبة

،من جانبه، أكد الباحث في جامعة تل أبيب أوفير باريل، أن هناك أدلة على جهود إيرانية "لمحاولة التأثير على المجتمع الإسرائيلي من خلال نشر أكاذيب ذات مضمون سياسي".

وأشار أوفير باريل، إلى أن إسرائيل أصبحت أكثر عرضة لمثل هذه الهجمات بالنظر إلى انقساماتها السياسية الراسخة، حيث عاد الناخبون بنتائج غير حاسمة في أربع انتخابات متتالية وانقسام جزء كبير من الناس بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وخصومه.