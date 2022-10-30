بن غفير: سأطالب بمنصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة

في حال تشكيل حكومة يمينية، فإنه سيطالب بمنصب وزير الأمن الداخلي فيها

قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع مباشرة ، أعلن رئيس "عوتسما يهوديت" أنه في حال تشكيل حكومة يمينية، فإنه سيطالب بمنصب وزير الأمن الداخلي فيها. وفي مؤتمر صحفي في القدس، قبل 36 ساعة من افتتاح في الاستطلاعات، قال عضو الكنيست ايتمار بن غفير، الرجل الثاني في قائمة الصهيونية الدينية - عوتسما يهوديت، أنه سيطالب بالمنصب الحالي الذي يشغله عومر بارليف من حزب العمل.

وقال بن غفير عن الشخص الذي قُتل في الهجوم على كريات أربع. "رونين قُتل على بعد عشرات الأمتار من الشارع الذي أسكن فيه. الشرطة لا تملك سلطة التعامل مع منفذي العمليات، النقب أصبح غربًا متوحشًا. بسبب غانتس ولابيد، عادت إسرائيل إلى روتين دموي لقتل اليهود. وأعتزم مطالبة الحكومة اليمينية بمنصب وزير الأمن الداخلي ".

وزعم بن غفير أنه كان يفعل ذلك بعد "عدد كبير من الاستفسارات من ضباط الشرطة"، وقدم خطته. وفصل خمس نقاط: "تغيير إجراءات إطلاق النار، لا مزيد من رجال الشرطة والجنود الذين يرمونهم بالحجارة ولا يسمحون لهم بإطلاق النار؛ حصانة شخصية لرجال الشرطة والجنود لأي حدث قومي، هناك حرية عمل للجنود".

وإعطاء أسلحة شخصية للجنود المسرحين، على عكس الوزير الحالي الذي بادر بأخذ السلاح من الجنود المسرحين ".

وردا على ذلك قال زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إن "بن غقير لن يكون وزيرا في الحكومة إلا إذا قمت انا بتشكيل الحكومة المقبلة، ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون الليكود أكبر من لابيد وحزبه".