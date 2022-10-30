انتخابات في ظل العمليات: جهاز الأمن الإسرائيلي ​​في حالة تأهب قصوى

النظام الأمني ​​في حالة تأهب والاستعداد لأسبوع متوتر، مع تزايد التهديدات بالهجوم

بعد ان أصيب خمسة جنود في هجوم دهس قرب أريحا اليوم (الأحد)، وفي الليلة الماضية قُتل رونان حنانيا في هجوم إطلاق نار في كريات أربع أمام نجله، تم وضع النظام الأمني ​​في حالة تأهب والاستعداد لأسبوع متوتر، مع تزايد التهديدات بالهجوم قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد تحذيرات محددة الهدف لهجمات يوم الانتخابات، ولكن هناك معلومات حول العديد من منظمات هي فروع "عرين الأسد"، تخطط لشن هجمات و لا يزال الجو مشحونًا. لهذا السبب تقرر تنفيذ إغلاق لقوات الجيش الإسرائيلي في الخليل وتعزيزها بشكل كبير - ضد اليهود والعرب على حد سواء - وإغلاق الضفة الغربية بالكامل.

نتذكر أن أحمد الجعبري ، فلسطيني مسلح ومريض ميؤوس من شفائه، أطلق النار يوم أمس في محل بقالة في الخليل. ركض السكان الذين كانوا يقفون خارج المحل في حالة من الذعر وأطلق الجعبري النار عليهم. غادر رونين حنانيا وابنه محل البقالة.

أصيب رونان بالرصاص وتوفي في المستشفى. أصيب ابنه وخمسة جنود بجروح متوسطة وخفيفة في هجوم دهس في موقعين قريبين: بالقرب من النبي موسى بالقرب من أريحا ومن هناك واصل المنفذ طريقه إلى مفرق ألموج واصطدم بمحطة للحافلات. عندما حاول الهرب ، قام جندي في الشرطة بتحييده. وأعلن لاحقا عن وفاته في المستشفى.