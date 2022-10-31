انتخابات 2022 في i24NEWS: بث خاص عبر ثلاث قنوات بثلاث لغات

فريق i24NEWS الإخباري يوافيكم أولا بأول بكافة المستجدات الخاصة بانتخابات 2022 في إسرائيل

فريق i24NEWS الإخباري يوافيكم أولا بأول، بتغطية شاملة لكافة المستجدات الخاصة بانتخابات 2022 في إسرائيل.

تقارير جارية من استوديوهات i24NEWS، ومن مقرات الأحزاب ومواقع البث في أنحاء البلاد، ابتداءً من ساعات الصباح المبكرة وحتى الكلمات الختامية في الساعات الأولى من نهار اليوم التالي.

سيتم بث البرامج الخاصة على مواقع i24NEWS وشبكات التواصل الاجتماعي.

انتخابات 2022: قنوات i24NEWS مع كل الأحداث حتى ظهور النتائج الحقيقية. بدءًا من الساعات الأولى من صباح يوم الانتخابات (الثلاثاء 1 نوفمبر)، سيرافق مراسلو ومحللو i24NEWS جميع الأحداث ويقدمون تقارير عن التطورات من استوديوهات القناة ومراكز البث في جميع أنحاء البلاد. بث مباشر على مدار اليوم حتى الكلمات الختامية في الساعات الأولى من نهار اليوم التالي. كما سيستمر البث الخاص طوال يوم الأربعاء.

من لحظة استلام النتائج الأولية وحتى النتائج الفعلية، سيرافق صحفيو القناة قادة الأحزاب والمتسابقين وسيحضرون ردود الفعل المختلفة والخطب الختامية في بثٍّ حيٍّ ومباشر، جنبًا إلى جنب مع التعليقات والتحليلات من قبل كبار المحللين.

يمكنكم مشاهدة قنوات i24NEWS في إسرائيل على HOT (الإنجليزية: القنوات 34 و 200، الفرنسية - 144، العربية - 174). سيتم نقل البث أيضًا على مواقع i24NEWS على العنوان: www.i24NEWS.tv.

تجدون المستجدات أولا بأول أيضًا على الموقع والتطبيق والشبكات الاجتماعية الخاصة بـ i24NEWS.