نتنياهو: بن غفير قد يصبح وزيرًا للأمن الداخلي في حكومة إسرائيل المقبلة

يحتاج الليكود من أجل التغلّب على تحالف لابيد إلى الاعتماد على بن غفير المعروف بخطابه التحريضي المناهض للعرب

قال رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو يوم الإثنين، إنه من الممكن أن يصبح إيتامار بن غفير عضو الكنيست الإسرائيلي المثير للجدل الذي يرفع لواء اليمين المتطرف وزيرًا للأمن الداخلي في إسرائيل، وذلك قبل يوم واحد من الانتخابات التي قد تشهد وصول كتلته المتشددة إلى السلطة.

يشار إلى أن رئيس "عوتسما يهوديت" كان قد أعلن 36 ساعة قبل افتتاح صناديق الاقتراع، أنه في حال تشكيل حكومة يمينية، فسوف يطالب بمنصب وزير الأمن الداخلي فيها.

يتقدم رئيس المعارضة نتنياهو، الممسك بلقب أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في الحكم، بفارق ضئيل في استطلاعات الرأي على منافسه الرئيسي، رئيس الوزراء يائير لابيد.

يحتاج حزب الليكود من أجل التغلّب على تحالف لابيد الأيديولوجي الوسطي وتشكيل حكومة، إلى الاعتماد على حلفائه المعهودين من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، وكذلك على اليمين المتطرف الذي يقوده بن غفير، المعروف بخطابه التحريضي المناهض للعرب ودعواته لضم الضفة الغربية بأكملها من جانب دولة إسرائيل.

في عام 2020، أعلن نتنياهو عن نيته ضم مساحات كبيرة من الضفة الغربية، وتراجع في النهاية عن الخطة تحت ضغط الولايات المتحدة.

في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين، سُئل نتنياهو عما إذا كان من الممكن تكليف بن غفير بمهمة الإشراف على الأمن العام لإسرائيل، فأجاب بأنه "لن يستبعد ذلك".

وأضاف "لكنني لن أحصي دجاجاتي قبل أن تفقس"، مشيرًا إلى أن هناك "الكثير من المرشحين" لكل منصب حكومي.

وأضاف نتنياهو أنه سيمزق اتفاق الحدود البحرية مع لبنان، الذي صادق عليه لابيد في وقت سابق من هذا الشهر، تمامًا مثلما ألغى اتفاقيات أوسلو مع الفلسطينيين عندما أصبح رئيسًا للوزراء لأول مرة في عام 1996.

واتهم نتنياهو كلا الاتفاقيتين "بالضعف" وأنه تم سحبهما في الحالتين، من حكومات يسارية مستسلمة.