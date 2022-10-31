الانتخابات الإسرائيلية: الجنود سيصوتون في 710 مركز اقتراع، 29 في المئة منهم لأول مرة

سيكون حوالي 3000 جندي جزءًا من طاقم مركز الاقتراع وحوالي 29 في المئة من الجنود سيصوتون لأول مرة.

من المقرر أن يدلي جنود الجيش الإسرائيلي بأصواتهم في الانتخابات الإسرائيلية الـ 25 غدا الثلاثاء في 710 مركز اقتراع تقع في القواعد والمراكز العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وسيكون مركز الاقتراع في أقصى الشمال في نقطة مراقبة أسترا ، أعلى جبل الشيخ، وأقصى الجنوب في طابا بوست، بالقرب من المعبر الحدودي مع مصر.

وتم افتتاح حوالي 22 بالمئة من مراكز الاقتراع في وقت سابق، مما سمح لبعض الجنود بالبدء في التصويت أمس الأحد.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع إجراء أكبر عدد من الأصوات في (معسكر أرييل شارون) - "بلدة" قواعد تدريب الجيش - في صحراء النقب، وفي مقر الجيش في تل أبيب.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، سيكون حوالي 3000 جندي جزءًا من طاقم مركز الاقتراع وحوالي 29 في المئة من الجنود سيصوتون لأول مرة.

علما أنه يتم استدعاء الجنود الإسرائيليين من سن 18 عاما، والذي يتوافق مع السن القانوني للاقتراع.