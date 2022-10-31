إسرائيل:نشر الآلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود في يوم الانتخابات

جاء هذا في اعقاب عدد كبير من التحذيرات من وقوع عمليات في يوم الانتخابات

على خلفية موجة العمليات العدائية في الأسابيع الأخيرة، صرح مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية في حديث مع القناة N12 إن دافع المنظمات المسلحة والمهاجمين الأفراد لتنفيذ عمليات في يوم الانتخابات- مرتفع للغاية. وبسبب ذلك، الجهاز الأمني يتجهز لمواجهة التحذيرات الكثيرة، وقرر نشر 18 ألف شرطي ومقاتل من حرس الحدود في أنحاء إسرائيل.

سيقوم جزء من رجال الشرطة بحراسة صناديق الاقتراع وسيحاولون منع التشويش ومحاولات تزييف التصويت، لكن المهمة الرئيسية ستكون منع إحباط عمليات عدائية، بسبب الفهم أن كثرة التحذيرات يشكل خطرا حقيقيا. جاهزية الجهاز الأمني تأتي في أعقاب قرار المستوى السياسي أمس، بعد اجراء تقييمات للوضع بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، الى جانب إغلاق للمعابر مع قطاع غزة يوم الانتخابات.

ويشار الى أن إسرائيليا قتل واصيب ثلاثة آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع مساء السبت، في حين اصيب خمسة إسرائيليين آخرين في عملية دهس بمنطقة النبي موسى قرب أريحا.