ما هي خطة بن غفير وسموتريش بحال حصلت كتلة نتنياهو على 61 مقعدا؟

يشار الى ان التوتر لا زال بينهما رغم تأكيدها على أنه ليس موجود

أفادت القناة الإسرائيلية N12 أن كل من رئيس "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش، ورئيس "عوتسماه يهوديت" ايتمار بن غفير ينويان مناقشة الملفات الوزارية مع نتنياهو في حال حصلت الكتلة برئاسة نتنياهو على 61 مقعدا.

وبحسب مخططهم، أنه في حال حصل الاثنان على مقاعد أقل من بيني غانتس، سيجريان مفاوضات ائتلافية مشتركة، في محاولة لمنع نتنياهو من التفريق بينهما، لكن خلال سيناريو حصل فيه الجانبان على عدد مقاعد أكثر من غانتس، من المحتمل أن يجريا مفاوضات ائتلافية بصورة منفصلة.

وهدف سموتريش وبن غفير من المفاوضات المنفصلة، هو الحصول على أكبر عدد من الطلبات من نتنياهو والحصول على مناصب بالمجال الاقتصادي، الأمني والقضائي، وترتبط خطتهم بحصول التكتل برئاسة نتنياهو على 61 مقعدا.

وذكر التقرير أنهما غدا مساء سيجلسان في مقرين منفصلين، كل واحد وحزبه. هم يحرصون بالتصريح على أنهما يتعاونان، لكن التوتر بينهما لا زال قائما.